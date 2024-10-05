ضبط 8 قضايا مخدرات وتنفيذ 812 حكما قضائيا خلال حملة في أسوان ودمياط

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان - دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.



وفى مديرية أمن أسوان؛ تم ضبط 4 قضايا إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (7,6 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 4 كيلو جرامات لمخدر البانجو - كمية لمخدرى " الهيروين – الشابو").. بحوزة ( 4 متهمين "لــ 2 منهم معلومات جنائية")، و4 قطع سلاح نارى عبارة عن 4 فرد محلى، وتنفيذ 812 حكم قضائى متنوع.



وفى مديرية أمن دمياط؛ تم ضبط 4 قضايا إتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (7 كيلو جرامات لمخدر الحشيش – 8,5 كيلو جرام لمخدر البانجو – 10 كيلو جرامات لمخدر الهيدرو – كمية لمخدر الهيروين)، و4 قطع سلاح نارى عبارة عن (بندقية خرطوش - 3 فرد محلى - عدد من الطلقات) بحوزة (5 متهمين "لــ 3 منهم معلومات جنائية") وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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