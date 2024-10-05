السبت 05 أكتوبر 2024
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قبول جامعة سوهاج في الدفعة الثانية من برنامج رواد وعلماء مصر

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج عن قبول الجامعة في الدفعة الثانية من برنامج رواد وعلماء مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) بتالعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التعاون الدولي، ومؤسسات القطاعين العام والخاص، وذلك من خلال اتفاقية تعاون مدتها تسع سنوات، وتقوم بتنفيذه الجامعة الأمريكية بالقاهرة (AUC).

قبول جامعة سوهاج في الدفعة الثانية من برنامج رواد وعلماء مصر

وأوضح رئيس الجامعة أن البرنامج يهدف إلى بناء قدرات الكوادر المصرية في القطاع الحكومي وغير الحكومي، الجامعات المصرية والأهلية، والمراكز البحثية من خلال توفير فرص منح دراسية للماجستير ودراسات ما بعد الدكتوراه ومجموعة من التدريبات قصيرة الأجل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، من خلال بناء قوة عاملة أكثر شمولًا وقدرة ومهارة تعمل على دعم القطاعات الحيوية للنمو الاقتصادي في مصر، بما في ذلك تحقيق الأهداف الخاصة بتمكين المرأة، الصحة، الرقمنة وأهداف المناخ.

رئيس جامعة سوهاج منحًا دراسية لتعزيز التنوع والمساواة والشمول

وأشار النعماني إلى أن برنامج "رواد وعلماء مصر" يقدم منحًا دراسية لتعزيز التنوع والمساواة والشمول، مع التركيز بشكل خاص على التمثيل الجغرافي، وإدماج المراة والأشخاص ذوي الإعاقة في المجالات التي لا يمثلون فيها تمثيلًا جيدًا الآن.

إطلاق نموذج إبداء رغبة الالتحاق بالبرنامج" للقطاع العام

وقال الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أنه تم إطلاق "نموذج إبداء رغبة الالتحاق بالبرنامج" للقطاع العام والذي يعتبر مكونًا أساسيًا للإنضمام للبرنامج من جميع الجهات الحكومية والتي تشمل الوزارات المصرية والهيئات التابعة لها، الجامعات الحكومية والأهلية ومراكز البحث العلمي.

 

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الأمريكية للتنمية الدولية الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID لوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

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