السبت 05 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

لخلافات المصاهرة، إصابة عامل على يد شقيق زوجته في سوهاج

مشاجرة، فيتو
مشاجرة، فيتو

شهدت مدينة البلينا مشاجرة أصيب خلالها عامل بجرح قطعى على يد شقيق زوجته نقل على إثرها لمستشفى البلينا المركزي والذي إحالته لمستشفى سوهاج الجامعي لتلقى العلاج وأخطرت الجهات الامنيه للتحقيقات.

 

مدير أمن سوهاج يتلقى إخطارًا بإصابة عامل لخلافات المصاهرة

تلقى اللواء صبري عزب مدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد تلقيه بوصول “بركات ع ا”، 33 عامًا - عامل  إلى  مستشفى البلينا المركزي مصابًا "جرح قطعي شبه نافذ بالجانب الأيمن من البطن وجرح رضي بفروة الرأس" – وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة ومقيم بمركز البلينا.

وخلال التحقيقات أفاد باتهام شقيق زوجته “البدري ع ع ا”، 34 عامًا - عامل ومقيم بذات الناحية بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته بسبب خلافات المصاهرة.

 

ضبط المتهم والسلاح المستخدم

تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم "مطواة" وبمواجهته اقر بارتكاب الواقعة لذات السبب وتحرر المحضر اللازم وإحالته للنيابة للتحقيق.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اصابة اصابة عامل الجهات الامنية اللواء صبرى عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج المباحث الجنائية اللواء محمود طه تعدى خلافات المصاهرة مدينة البلينا مستشفى سوهاج الجامعي

الأكثر قراءة

قفزة لـ فول الغلابة وعودة جنون السكر، ارتفاع أسعار 10 سلع رئيسية بالأسواق

رد فعل أحمد قندوسي على قرار الأهلي بإحالته للتحقيق

الكشف بـ 300 جنيه، القبض على طبيبة تدير عيادة جلدية داخل صيدلية في سوهاج

تحذير عاجل من التعليم للطلاب بشأن الغياب

"حزب الله" يكشف قصة صور طلبها نتنياهو كلفت إسرائيل عشرات من نخبة جنودها

هجوم ناري من وكيل القندوسي السابق على اللاعب بعد حديثه عن الأهلي (فيديو)

ترامب يحرض إسرائيل: اضربوا النووي الإيراني أولا واهتموا بالباقي لاحقا

شادي محمد يرد على مشاركة لاعبة موقوفة بمباراة الأهلي والزمالك بدوري السيدات

منوعات

المزيد

اكتشاف نوع جديد من الأسماك شرقي الصين

لا تبكوا علي ولا تصرخوا على أخي، وصية طفلة فلسطينية قبل استشهادها (صور)

داخل الحرم الجامعي، طالب أردني يقتل أستاذه عقب خروجه من المسجد

البراد الألومنيوم، صناعة حرفية من روائح الزمن الجميل (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت بالسوق المحلية

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الجمعة 4-10-2024

أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 04- 10- 2024 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الشوفان في الأسواق مساء اليوم الجمعة 04- 10-2024

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ليفربول المتبقية خلال شهر أكتوبر 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم السبت 5-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم السبت 5-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 5 - 10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية