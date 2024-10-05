لخلافات المصاهرة، إصابة عامل على يد شقيق زوجته في سوهاج

شهدت مدينة البلينا مشاجرة أصيب خلالها عامل بجرح قطعى على يد شقيق زوجته نقل على إثرها لمستشفى البلينا المركزي والذي إحالته لمستشفى سوهاج الجامعي لتلقى العلاج وأخطرت الجهات الامنيه للتحقيقات.

مدير أمن سوهاج يتلقى إخطارًا بإصابة عامل لخلافات المصاهر ة

تلقى اللواء صبري عزب مدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد تلقيه بوصول “بركات ع ا”، 33 عامًا - عامل إلى مستشفى البلينا المركزي مصابًا "جرح قطعي شبه نافذ بالجانب الأيمن من البطن وجرح رضي بفروة الرأس" – وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة ومقيم بمركز البلينا.

وخلال التحقيقات أفاد باتهام شقيق زوجته “البدري ع ع ا”، 34 عامًا - عامل ومقيم بذات الناحية بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته بسبب خلافات المصاهرة.

ضبط المتهم والسلاح المستخدم

تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم "مطواة" وبمواجهته اقر بارتكاب الواقعة لذات السبب وتحرر المحضر اللازم وإحالته للنيابة للتحقيق.

