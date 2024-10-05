رفع جلسة محاكمة إمام عاشور بتهمة التعدي على فرد أمن للقرار

رفعت محكمة اكتوبر جلسة محاكمة إمام عاشور بتهمة التعدي على فرد أمن في مول شهير، بادعاء تعرض زوجته للتحرش داخل المول، للقرار.

وتغيب لاعب الكرة إمام عاشور عن حضور جلسة محاكمته المنعقدة في محكمة أكتوبر، بتهمة التعدي على فرد أمن في مول شهير، بادعاء تعرض زوجته للتحرش داخل المول.

وكشف علي فايز محامي فرد الأمن ضحية مشاجرة لاعب الكرة إمام عاشور، أن الضحية ذهب للنادي الأهلي من أجل التصالح، ولكن لم يكترث له أحد.

وقال محامي الضحية قبل أول جلسات المحاكمة “فرد الأمن ذهب للنادي الأهلي التصالح ومحدش عبره”.

نص أمر إحالة إمام عاشور في قضية التعدي على فرد أمن بالشيخ زايد

وجاء في أمر إحالة اللاعب أمام عاشور لاعب النادي الأهلي: في القضية رقم 2544 جنح أول الشيخ زايد، وفي يوم 5 سبتمبر 2024 ضدَّ إمام. ع. م، أنه في 19/6/2024 بدائرة قسم أول الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، ضُرِب عمدًا المجني عليه عبد الله. م. ص، فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالتحقيقات والتي أعجزته عن الأشغال الشخصية مُدة لا تزيد عن عشرين يومًا.

وواجهت نيابة زايد تحت إشراف المستشار إيهاب العوضي رئيس نيابة زايد أول وثان، لاعب الكرة بالنادي الأهلي إمام عاشور بأقوال فرد الأمن في اتهامه بالتعدي عليه في خناقة المول، بادعاء تعرض زوجته للتحرش داخل المول.

ودافع عاشور عن نفسه بأنه تلقى اتصالا من زوجته ياسمين حافظ، تخبره بأن مجموعة شباب تحرشوا بها، وحضر إلى المول على إثر قولها له إن الأمن لم يتدخل، وشعر بضيق بسبب منعه من الدخول.

وأضاف لم يتعدَّ عليه بالضرب، ولكنه حاول شد التليفون المحمول الذي كان بحوزة فرد الأمن المجني عليه لقيامه بتصويره، أثناء تواجده وآخرين بالمكان، قائلا:"بتصور ايه" وحاول اخذ هاتفه منه.

وتابع أن فرد الأمن ابتعد عنه، فلاحقه لأخذ الهاتف منه لكنه لم يضربه أو يدفعه على الارض، وربما تسبب التدافع في سقوط فرد الأمن كما أنكر سبه بألفاظ بذيئة، قائلا: الواقعة كانت شد وجذب.