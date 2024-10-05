العثور على جثة شاب في منزله في ظروف غامضة بسوهاج
كثفت الأجهزة الأمنية بسوهاج جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثة شاب في منزله بنجع أبو ستيت بمركز البلينا بسوهاج وتم نقله إلى مستشفى برديس بالبلينا تحت تصرف النيابة العامة.
العثور على جثة شاب في منزله في ظروف غامضة بسوهاج
كانت الاجهزة الامنية الامنية بسوهاج تلقت اخطارا من مركز شرطة البلينا يفيد بالعثور على جثة مجاهد ص. ف 30 عاما من نجع ابو ستيت بمركز البلينا داخل منزله وتم نقله بالإسعاف الي مشرحه مستشفي برديس الكائنة بمركز البلينا تحت تصرف النيابة
وكلفت النيابة العامة ادارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة ومعرفة اسباب الوفاة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.
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