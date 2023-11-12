في ذكرى محمود عبد العزيز.. الساحر الذي بدأ حياته بائعًا للصحف.. وسر تألقه في كل أدواره.. وحقيقة صراعه مع عادل إمام

الفنان محمود عبد العزيز، فنان قدير موهوب متعدد الأدوار، استطاع تقديم الأدوار الكوميدية والتراجيدية والشعبية والرومانسية والبوليسية بسبب موهبته العالية في تقمص الأدوار، حتى أصبح إحدى علامات السينما المصرية والعربية، لقب بالساحر، تميزت شخصيته بخفة الدم، وترك مجموعة كبيرة من الأعمال السينمائية والتليفزيونية، ورحل بعد مسيرة أربعين عاما في مثل هذا اليوم 12 نوفمبر 2016.

أدوار استثنائية لـ محمود عبد العزيز في السينما والتلفزيون (صور)

ولد الفنان محمود عبد العزيز عام 1946 بحي الورديان غرب الإسكندرية، تخرج في كلية الزراعة جامعة الإسكندرية قسم الحشرات وتفوق في دراسته وحصل على الماجستير في سم عسل النحل، وكما عشق الدراسة ونجح فيها كان عشقه للتمثيل أكثر.

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الدمرداش يقدمه في الدوامة

كان محمود عبد العزيز عضوا بفرقة كلية الزراعة المسرحية حيث مارس موهبته في التمثيل وهناك التقى المخرج نور الدمرداش الذي حضر إلى الكلية للإشراف على احدى العروض التمثيلية للفرقة وأعجب بالأداء التمثيلي لمحمود، حتى أنه اختاره وهو طالب في دور بمسلسله التليفزيوني "كلاب الحراسة" مقابل أجر أربعة جنيهات، وبعد التخرج قدمه الدمرداش في مسلسل "الدوامة" في دور الصحفي مع محمود يس ونيللى فكان المسلسل بداية انطلاقه الفني.

الفنان محمود عبد العزيز

يحكي الفنان محمود عبد العزيز عن فترته الأولى وتعامله مع نور الدمرداش، فيقول: بعد تقديم دور في مسلسل كلاب الحراسة قيدنى الدمرداش كومبارسا في التليفزيون بأجر أربعة جنيهات في الحلقة الواحدة، وكان يمكنه أن يدفع إلى أكثر من ذلك، وكانت كلها أدوارا صغيرة مما أزعجني وسألته في ذلك وكان مديرا عاما لمراقبة التمثيليات بالتليفزيون فقال لى كلمة لم أنساها طوال حياتي: "هناك 5700 ممثل في التليفزيون، ولا أريد أن يزيدوا واحدا وخلاص، فلا تتعجل، فأنا أريد أن أقدمك صح لأن إمكانياتك تؤهلك لأن تكون ممثل كويس.

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تجربة السفر إلى الخارج

بعد التخرج سافر الفنان محمود عبد العزيز إلى اليونان للعمل هناك فعمل بائعا للصحف وفي الفنادق وكما قال كانت أسوأ فترة في حياته عاد بعدها إلى مصر.

محمود عبد العزيز في أحد أدواره الدرامية

ويتحدث الفنان محمود عبد العزيز عن بداياته في التمثيل، ويقول: دراستي في كلية الزراعة لم تكن من بين أحلامي أو حتى حساباتي بعد أن حصلت على الثانوية، وكانت كل رغباتي إما الطب أو التمثيل، ولم يكن من الممكن الالتحاق بكلية الطب بسبب المجموع، التحقت بزراعة الإسكندرية وتعلقت بها بسبب فرقتها المسرحية، وتخصصت في قسم الحشرات، وبعد التخرج شعرت بالحيرة واللخبطة وكنت أرى أن مستقبلي في القاهرة، وحلمت بمشاهدة استوديوهات السينما، ورفضت أسرتي ترك الإسكندرية، فعملت مساعد باحث في معهد بحوث وقاية النباتات وكان أول راتب 1687 قرشا ـ أي أقل من 17 جنيها.

طائر الليل الحزين

كان البداية الفنية للفنان محمود عبد العزيز في السينما مع فيلم طائر الليل الحزين عام 1977، وكان قد جسد الفنان محمود عبد العزيز في الإذاعة هذا الدور ونجح فيه نجاحا كبيرا، إلا أن السيناريست وحيد حامد اختار الفنان عادل إمام لتقديم الدور لكن منتج الفيلم اختار الفنان محمود عبد العزيز.

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مرفت امين ومحمود عبد العزيز فى الحفيد

وكانت المحطة الثانية في السينما حين اختاره المنتج محمد فرج وكان صديقا لوالد محمود عبد العزيز تقديمه دور صغير بفيلم "الحفيد" مع ميرفت أمين ونور الشريف، وفى عام 1975 اختار رشحه المصور وحيد فريد للمنتج رمسيس نجيب للقيام بأول بطولة له في السينما في فيلم "حتى آخر العمر"، ثم جاءت بعد ذلك أدواره الكوميدية التي تعتمد على الفانتازيا في أفلام: السادة الرجال الذي يعالج قضية التحول الجنسى ومعنى الرجولة، سمك لبن تمر هندى بتقديم شخصية أحمد سبانخ، سيداتى انساتى الفيلم الذى عالج فكرة زواج الأربعة ومشاكل العصمة فى يد الزوجة فى إطار كوميدى خفيف، أبو كرتونة الذى قدم فيه شخصية نصير العمال.

الشيخ حسنى فى الكيت كات

وتوالت أفلام الفنان محمود عبد العزيز في السينما،التي بلغت 85 فيلما، فقدم أدوارا كانت علامة في تاريخ السينما منها شخصية الشيخ حسنى في رائعة داود عبد السيد "الكيت كات" ثامن أفضل فيلم في السينما المصرية وشخصية الساحر منصور بهجت في فيلم "الساحر" الذي أدى فيه دور الأب الفهلوي الذي يمتهن السحر من اجل لقمة العيش فجمع بين الفهلوة وخفة الدم، والكيف الذى غنى فيه ياقفا ياقفا، شخصية المعلم زرزور في فيلم إبراهيم الأبيض، والطبيب في العار وسوق المتعة وغيرها.

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وفي الدراما حقق الفنان محمود عبد العزيز نجومية كبيرة في مسلسل رأفت الهجان بأجزائه الثلاثة الذي كتبه صالح مرسى، بالرغم من اختيار مخرج المسلسل يحيى العلمي للفنان عادل امام للقيام بدور رأفت الهجان بعد نجاح مسلسله "دموع في عيون وقحة" كأول مسلسل من ملف المخابرات المصرية، إلا أنه طلب تعديل السيناريو، وأصر المؤلف صالح مرسي على اختيار محمود عبد العزيز فقدم فيه أروع أدواره، كما قدم عام 2004 مسلسل "محمود المصري" عن حياة رجال الأعمال في مصر، مسلسلات: البشاير، جبل الحلال، باب الخلق

الفنان محمود عبد العزيز

حصل محمود عبد العزيز على العديد من الجوائز السينمائية من مختلف المهرجانات الدولية والمحلية من أهمها؛ جائزة أحسن ممثل عن أفلام الكيت كات، القبطان، والساحر من مهرجان دمشق السينمائي الدولي، وجائزة أحسن ممثل عن فيلم سوق المتعة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وجائزة أحسن ممثل عن فيلم الكيت كات من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي، وجائزة أحسن ممثل عن في فيلم "الليالي المقمرة".

وخلال المؤتمر الوطني للشباب الأخير كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي اسم الفنان محمود عبد العزيز على مشواره الفني ضمن كوكبة من رموز ومشاهير الإسكندرية.

صراع بين نجمين كبيرين

بدأت المنافسة والصراع بين النجمين عادل إمام ومحمود عبد العزيز منذ من أن اجتمعا في فيلمين هما: شباب يرقص فوق النار، عيب يالولو وانقسم النقاد في رأيهم تجاه النجمين الكبيرين من ناحية الكوميديا والأداء وخفة الدم، مما أثار الغيرة والمفاضلة بينهما، ليبدأ الصراع حين عرض على كليهما مسلسل رأفت الهجان، واعيد اختيار عادل إمام ثانية في دور محسن ممتاز في المسلسل ورفض عادل إمام، ثم وقع الصراع ثانية حين رفض عادل إمام أداء دور الشيخ حسني في الكيت كات من إخراج داود عبد السيد، ونجح أيضا فيه محمود عبد العزيز ونال العديد من الجوائز.

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وفى عام 2000 وبينما كان المخرج شريف عرفة يستعد لإخراج فيلم “سوق المتعة” كان الاختيار الأول بالنسبة إليه عادل إمام الذي سيجسد شخصية مواطن يخرج من السجن حديثًا لكنه يميل بعد خروجه إلى هوايات غريبة، منها تنظيف دورات المياه، رفض المنتج اختيار عادل إمام للدور واختار بدلا منه محمود عبد العزيز فانسحب شريف عرفة من الفيلم وقام بالإخراج بدلا منه سمير سيف.

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