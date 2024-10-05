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أخبار مصر

شريف فتحي يناقش استعدادات موسم الحج المقبل

لقاء شريف فتحي مع
لقاء شريف فتحي مع وزير الحج والعمرة السعودي
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اختتم شريف فتحي وزير السياحة والآثار، زيارته القصيرة الحالية للمملكة العربية السعودية بلقاء توفيق الربيعة وزير الحج بالمملكة العربية السعودية، وذلك ضمن اللقاءات الهامة التي يعقدها وزير السياحة والآثار خلال هذه الزيارة لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة والآثار.

التعاون بين مصر والسعودية في ملفات الحج والعمرة

وشارك في حضور هذا اللقاء أحمد فاروق سفير مصر بالمملكة العربية السعودية، وعمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والسفير خالد ثروت مستشار وزير السياحة والآثار للعلاقات الدولية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، وسامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة.

وخلال اللقاء أكد وزير السياحة والآثار أهمية تعزيز مزيد من التنسيق المشترك القائم بين الجانبين المصري والسعودي في ملفات الحج والعمرة بما يساهم في تحسين تجربة رحلات الحج والعمرة وجودة الخدمات المقدمة خلالهم، ومناقشة بعض الملفات التي سيتم العمل عليها بشكل مشترك استعدادًا لموسم الحج المقبل.

استعدادات موسم الحج للموسم المقبل 

ومن جانبه، ثمن شريف فتحي على جهود المملكة العربية السعودية في هذا الملف وخاصة ما تشهده في تقديم أفضل الخدمات للمعتمرين والحجاج، كما تم الاتفاق خلال اللقاء على تنفيذ حملات توعية مشتركة للحجاج والمعتمرين، ومتابعة التنسيق المشترك على كافة المستويات.

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