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تبدأ من 26 ألف جنيه، تعرف على أسعار برامج العمرة في مصر

العمرة، فيتو
العمرة، فيتو

 بدأت شركات السياحة الإعلان عن أسعار برامج العمرة للموسم الحالي 1446هـ، على أن تبدأ الشركات تفويج أولى رحلات العمرة خلال الأسبوع الحالي، وذلك بعد اعتماد وزير السياحة والآثار الضوابط  المنظمة للرحلات.

 

أرخص أسعار برامج العمرة 

 وأعلن عدد من شركات السياحة عن أسعار برامج العمرة، وبدأت من 26 ألف جنيه لبرامج العمرة الاقتصادية والتي تصل مدتها 7 أيام وهي تعد أرخص أسعار برامج العمرة حاليا في مصر، فيما تختلف أسعار البرامج وفقا لدرجة السفر ومدة الإقامة بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، ونوعية الإقامة بالفنادق ومدى قربها وبعدها عن الحرم المكي، بالإضافة إلى خطط السفر والعودة.

أكد ياسر سلطان عضو اللجنة العليا للحج والعمرة الأسبق، أن أسعار برامج العمرة للعام الحالي ستبدأ من 37 ألف جنيه للبرامج الاقتصادية التي تصل مدتها لـ15 يوما، وتختلف الأسعار وفقا للخدمات ومدة إقامة المعتمرين خلال عمل المناسك.

 

أسعار برامج العمرة للموسم الحالي 

وأضاف عضو اللجنة العليا للحج والعمرة الأسبق لـ«فيتو»، أن أسعار برامج العمرة 4 نجوم ستبدأ من 45 ألف جنيه، فيما تبدأ أسعار برامج العمرة 5 نجوم من 50 ألف جنيه وتصل إلى 65 ألف جنيه.

 

أسعار برامج العمرة للمستوى البري

 وأشار إلى أن أسعار برامج العمرة البرية ستبدأ من 29 ألف جنيه بدون حساب أسعار تذاكر السفر للحافلات البرية التي ستنقل المعتمرين من مصر إلى السعودية، خاصة أنه لم يتم حتى الآن حساب تكلفتها.

واعتمد  شريف فتحي وزير السياحة والآثار، الضوابط والإجراءات المنظمة لتنفيذ  رحلات العمرة للموسم الحالي، والتي أعدتها اللجنة العليا للعمرة والحج، وشملت القواعد المنظمة لعمل شركات السياحة المسؤولة عن تنظيم رحلات العمرة، ومعايير إقامة المعتمرين في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وضرورة توافر  مُشرفين اثنين  للسياحة الدينية من الشركة.

 

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