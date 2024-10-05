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أخبار مصر

القوات المسلحة تفتح المتاحف العسكرية مجانًا للجماهير احتفالا بذكرى أكتوبر المجيدة

القوات المسلحة،فيتو
القوات المسلحة،فيتو

أعلنت القوات المسلحة عن فتح المتاحف العسكرية مجانًا لاستقبال الجماهير خلال يوم السادس من أكتوبر، متضمنة منطقة العرض المكشوف للأسلحة ببانوراما حرب أكتوبر ومتحفى العلمين وبورسعيد، وذلك بمناسبة احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الحادية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

احتفالات القوات المسلحة بذكري حرب أكتوبر


يأتي ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على نشر الوعى والثقافة العسكرية والوطنية لدى الشباب وتعريفهم بأمجاد وبطولات أبناء مصر من رجال القوات المسلحة وتضحياتهم فداءً لعزة الوطن وصون قدسيته.

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القوات المسلحة المتاحف العسكرية فتح المتاحف العسكرية مجانا يوم السادس من أكتوبر بانوراما حرب اكتوبر بورسعيد العلمين الذكرى الحادية والخمسين لانتصارات أكتوبر

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تفاصيل حفل فرقة القومي للمسرح والموسيقى بمناسبة ذكرى أكتوبر بالهناجر

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