السبت 05 أكتوبر 2024
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بمناسبة الذكرى الـ51 لنصر أكتوبر المجيد، السيسي يضع إكليل الزهور على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر وضريحي ناصر والسادات..والموسيقات العسكرية تعزف سلام الشهيد

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو

فى إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الحادية والـخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة لعام 2024، قام  الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة يرافقه الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة بوضع إكليل الزهور على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر، وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد فى تقليد عسكرى أصيل وفاء لشهداء مصر الأبرار.

السيسى يضع إكليل الزهور على قبر الزعيم الراحل محمـد أنور السادات 

ثم قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بوضع إكليل الزهور على قبر الزعيم الراحل محمـد أنور السادات وقراءة الفاتحة ترحمًا على روحه الطاهرة ومصافحة عددًا من أفراد أسرته , كما صافح عددًا من قدامى قادة حرب أكتوبر وعددًا من قادة القوات المسلحة وعددًا من كبار رجال الدولة.

السيسى يضع إكليل الزهور على قبر الزعيم الراحل جمال عبد الناصر

ثم توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى قبر الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بكوبرى القبة، حيث قام بوضع إكليل الزهور وقراءة الفاتحة ترحمًا على روحه الطاهرة ومصافحة عدد من أفراد أسرته.


وتحتفل مصر والقوات المسلحة كل عام بذكرى نصر السادس من أكتوبر عام 1973 حيث يحل يوم السادس من أكتوبر عام 2024  غدا الأحد ويوافق الذكرى 51 لنصر أكتوبر العظيم الذي استعادت فيه قواتنا المسلحة أرض سيناء الغالية وقدم جنودنا البواسل كل غالٍ ونفيس وضحوا بدمائهم الذكية لتحرير الأرض واستعادة العزة والكرامة

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