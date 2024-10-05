السبت 05 أكتوبر 2024
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حوادث

أكاديمية الشرطة تستقبل وفدا من أعضاء الهيئات الدبلوماسية بمجلس السلم والأمن 

أكاديمية الشرطة تستقبل
أكاديمية الشرطة تستقبل وفد من أعضاء الهيئات الدبلوماسية

استقبلت أكاديمية الشرطة عددا من السفراء أعضاء الهيئات الدبلوماسية بمجلس السلم والأمن بمفوضية الاتحاد الإفريقي للتباحث حول سبل تعزيز أوجه التعاون المُشترك.

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وكان فى استقبال أعضاء الوفد الزائر اللواء هانى أبو المكارم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، وعدد من قيادات وضباط الأكاديمية

وتم الترحيب بالوفد الزائر ونقل تحيات اللواء محمود توفيق  وزير الداخلية، مؤكدًا حرصه على مد جسور التواصل مع الاتحاد الإفريقي إيمانًا من وزارة الداخلية بأهمية التعاون الدولى الأمنى فى مجال التدريب وبناء قدرات الكوادر المصرية والإفريقية، المشاركين فى مأموريات حفظ السلم والأمن على المستويين الإقليمى والدولى.

كما استعرض خلال كلمته مساهمات وزارة الداخلية المصرية فى عمليات حفظ السلام تحت رايتى منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، والجهود التى تضطلع بها أكاديمية الشرطة نحو تقديم كافة أوجه الدعم لتدريب الكوادر الأمنية الإفريقية فى مختلف مجالات العمل الأمني، ودور المركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام فى تدريب وبناء قدرات كوادر حفظ ودعم السلام على المستويات الوطنية والقارية والدولية.

ومن جانبه أعرب السفير "مفوض الشئون السياسية والسلم والأمن بمفوضية الاتحاد الإفريقي" عن شكره وتقديره لوزارة الداخلية موضحا أن تلك الزيارة تأتى فى إطار العلاقات المتميزة التي تجمع بين مصر والاتحاد الإفريقي.

وأكد تقديره للدولة المصرية كونها إحدى كبرى الدول المُساهمة ببعثات الأمم المُتحدة لحفظ السلام، مشيدًا بإسهامات كوادر الشرطة المصرية ودورهم المحوري والفاعل فى دعم الاستقرار وصون وبناء السلام بمناطق النزاعات فى مهام حفظ السلام الأممية.
  
كما شهد اللقاء استعراض دور الأكاديمية والمركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام كأحد كيانات أكاديمية الشرطة والمنشأ وفقًا لأحدث المعايير الدولية من كافة الجوانب التدريبية والتعليمية واللوجيستية، وكذلك المعهدين القوميين لتدريب القوات الخاصة والحراسات والتأمين، فى تنمية وصقل المهارات العلمية والبدنية والمهارية للكوادر الشرطية المصرية والأجنبية من خلال عقد الدورات التدريبية والندوات وورش العمل المتخصصة لتنمية قدراتهم.

أعقب ذلك توقيع مذكرة التفاهم بين مفوضية الاتحاد الإفريقي والمركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام، وذلك للتعاون فى مجالات تدريب العناصر الشرطية وبناء قدراتهم للمشاركة فى عمليات دعم السلام التابعة للاتحاد الأفريقى، وتبادُل الدروع والتقاط الصور التذكارية الجماعية لأعضاء الوفد الأمني وقيادات وضباط الأكاديمية.
  
فى ختام الزيارة أعرب أعضاء الوفد الزائر عن خالص شكرهم وتقديرهم لوزارة الداخلية المصرية على حفاوة الاستقبال وإتاحة الفرصة لإنفاذ الزيارة، مُشيدين بدور الأكاديمية في إعداد وتأهيل ضباط الشرطة وتنمية قدرات الكوادر الأمنية الإفريقية.

 

جاء ذلك وفى إطار دعم مجهودات مفوضية الاتحاد الإفريقي فى مجالات حفظ السلم والأمن الدوليين وبناء قدرات الكوادر المصرية والأفريقية المشاركين فى مأموريات حفظ السلام على المستويين الإقليمي، والدولي، وكان على رأس الوفد كل من السفير بانكولى أدوى "مفوض الشئون السياسية والسلم والأمن بمفوضية الاتحاد الإفريقي"، السفير الدكتور محمد جاد "مندوب مصر الدائم لدى الاتحاد الإفريقي ورئيس مجلس السلم والأمن لشهر أكتوبر2024"، السفير أشرف سويلم مساعد وزير الخارجية المصرى، مدير إدارة المنظمات والتجمعات الإفريقية.

 

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