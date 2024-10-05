تمرد قوات الاحتلال على حدود لبنان: القيادات غير مهتمة بحمايتنا

أعرب مراقبون في جيش الاحتلال الإسرائيلي في الشمال عن استيائهم من تعامل قياداتهم معهم، وذلك وفقا لما نقلته صحيفة واشنطن بوست.

ويشتكي هؤلاء المراقبون من أن الجيش الإسرائيلي لا يقوم بالخطوات الضرورية لضمان عدم تكرار الكوارث التي قد تحدث في الجبهة الشمالية، مؤكدين أن الجيش قد خالف قسمه الأساسي في حماية الجنود.

يعتقد المراقبون أن الجبهة الشمالية قد تم التعامل معها بشكل غير جاد ولمدة تصل إلى 11 شهرًا، مما تركهم عرضة للخطر. يعبرون عن قلقهم من أنهم غير محميين بما يكفي، وهذا يمثل تهديدًا مباشرًا لسلامتهم وقدرتهم على أداء عملهم بفعالية.

الأمر الذي يزيد من تعقيد الوضع هو شعور المراقبين بأن رؤسائهم يحاولون إسكاتهم ومنعهم من التحدث عن المشاكل التي يواجهونها.

تشير التقارير إلى أن هؤلاء القادة يتجاهلون الشكاوى ويرفضون اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأوضاع على الجبهة الشمالية.

هذا الوضع المتوتر يزيد من الضغوط النفسية على المراقبين، حيث يشعرون أن أصواتهم غير مسموعة وأن المخاطر التي تواجههم تزداد مع مرور الوقت دون حلول واضحة.

ويبدو أن هؤلاء المراقبين يشعرون بأنهم في موقف حرج وأنهم بحاجة إلى دعم عاجل لتحسين الظروف التي يعملون فيها، قبل أن تتفاقم الأمور.