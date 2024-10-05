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اقتصاد

وزير الاستثمار يستقبل سفيرة النرويج بالقاهرة ووفد شركة سكاتك للطاقة المتجددة

وزير الاستثمار يستقبل
وزير الاستثمار يستقبل سفيرة النرويج بالقاهرة

استقبل المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية هيلدا كليمتسدال سفيرة النرويج بالقاهرة ووفد شركة سكاتك النرويجية المتخصصة في إنتاج الطاقة المتجددة برئاسة  محمد عامر، نائب الرئيس التنفيذي لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط بالشركة، حيث استعرض اللقاء العلاقات الاقتصادية بين مصر والنرويج، ومشروعات شركة سكاتك الحالية والمستقبلية بالسوق المصري في مجالات الطاقة المتجددة.

وقال الوزير إن مصر والنرويج ترتبطان بعلاقات اقتصادية متميزة تستند لتاريخ طويل من التعاون المشترك في مختلف المجالات، وعلى كافة الأصعدة.

وأشار  إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة بين البلدين لترجمة العلاقات الثنائية المتميزة لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين المصري والنرويجي على حد سواء.

وأشار «الخطيب» إلى حرص الوزارة على توفير كافة أوجه الدعم والتسهيلات الممكنة للشركات النرويجية للاستثمار والتوسع في السوق المصري في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، لا سيما مشروعات الطاقة المتجددة، وذلك في إطار التوجهات الحالية للدولة للتوسع في مشروعات الطاقة الخضراء.

وأوضح الوزير أن الدولة المصرية تقدر العلاقات الثنائية التي تربط القاهرة وأوسلو، وتتطلع للمزيد من التعاون المشترك بين البلدين.

ولفت إلى أن الحكومة المصرية نفذت مؤخرا مشروعات للبنية التحتية، وكذا العديد من الإصلاحات الإجرائية والتشريعية التي جعلت من مصر مقصدًا هامًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة وأهلتها لتكون محورًا صناعيًا وتصديريًا رئيسيا بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا.

ومن جانبها، أكدت  هيلدا كليمتسدال سفيرة النرويج بالقاهرة حرص بلادها على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر باعتبارها إحدى الدول المحورية بالمنطقة، مشيرة إلى أن النرويج تمتلك عددًا كبيرًا من المشروعات الاستثمارية بالسوق المصري، وتسعى للاستمرار والتوسع في هذه المشروعات، لاسيما في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة.

وقد استعرض اللقاء عددًا من مشروعات شركة سكاتك النرويجية للطاقة المتجددة في مصر، كما تم استعراض عدد من المشروعات التي تعتزم الشركة النرويجية إنشائها في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة.

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المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب حسن الخطيب

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