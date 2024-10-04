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أخبار مصر

وزير الصناعة والنقل يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة الذكرى 51 لانتصار أكتوبر

وزير النقل، فيتو
وزير النقل، فيتو

بعث نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الفريق مهندس كامل الوزير ببرقية تهنئة إلى الرئيس  عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ51 لانتصار أكتوبر المجيد. 


وقال نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل في برقيته "يسعدني وكل العاملين بوزارتي الصناعة والنقل بمناسبة الاحتفال بانتصار أكتوبر المجيد أن نبعث لسيادتكم بأصدق التهاني مقرونة بأطيب الأمنيات بموفور الصحة ودوام التوفيق".

 

وأكد أن تاريخ السادس من أكتوبر، سيظل إنجازا وطنيا بطوليا ورمزا للفخر والإعزاز لرجال القوات المسلحة المصرية البواسل، والتي خاض فيها الجيش المصري أكبر ملحمة انتصارات حربية، وكتبوا انصع الصفحات في التاريخ، لتؤكد دائما أن رجال قواتنا المسلحة هم الدرع الواقي لمصرنا الغالية.

وأضاف نائب رئيس مجلس  الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل  في برقيته: "وإننا إذ ننتهزُ هذه المُناسبة يا سيادة الرئيس، لنعاهدكم   على مواصلة العمل على مدار الساعة للنهوض بقطاع الصناعة المصرية،  وصولًا للهدف الاستراتيجى بتحويل مصر إلي مركز صناعي إقليمي وفقا لأحدث المعايير البيئية والمستدامة، وكذلك استكمال النهضة الكبيرة التي تحققت في قطاع النقل في عهد سيادتكم.  سائلين المولى عز وجل أن يُعيد هذه الذكرى الخالدة على سيادتكم بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى مصرنا الغالية بالخير والتقدم والازدهار"

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