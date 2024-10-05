ضبط كيان تعليمي غير مرخص بمدينة نصر للنصب على راغبي الدراسة بالخارج

تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيان تعليمى "دون ترخيص" بالقاهرة للنصب والاحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") بإدارة كيان تعليمى " دون ترخيص" - كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، للنصب والإحتيال على راغبى السفر للخارج لاستكمال دراستهم والترويج عبر "الإنترنت"، بزعم أن الكيان التعليمى حاصل على وكـالة رسمية من العديد من الجامعات الأجنبية "على خلاف الحقيقة" بقصد استقطاب المواطنين والاستيلاء على أموالهم.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (طلبات إلتحاق دراسية بجامعات أجنبية – عدد من جوازات السفر بأسماء أشخاص مختلفة من راغبى السفر – مطبوعات دعائية لنشاطه– أكلاشيه بإسم الكيان– مبالغ مالى عملات "محلية وأجنبية" - جهاز حاسب آلى "لاب توب" بمشتملاته "بفحصه فنيًا تبين احتواؤه على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى" – 2هاتف محمول)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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