السبت 05 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مصرع عامل دهسته سيارة نقل فى مدينة نصر

مصرع عامل دهسته سيارة
مصرع عامل دهسته سيارة نقل فى مدينة نصر

لقى عامل مصرعه اثر تعرضه لدهس من سيارة نقل بمدينة نصر، وألقى رجال المباحث بالقاهرة، القبض على المتهم.

هشم رأسه ودفن الجثة خلف المنزل، شاب يقتل صديقه فى مطروح بسبب إيصال أمانة

ضبط 7 أطنان دقيق مدعم خلال حملات تموينية على مدار 24 ساعة

تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة  بلاغا بقيام قائد سيارة نقل بالاصطدام بأحد اللوادر التابعة لإحدى "شركات المقاولات" من الخلف حال توقف اللودر بجانب الطريق بدائرة القسم وكذا الاصطدام بعامل "توفى متأثرًا بإصابته" وفر هاربًا تاركًا السيارة.


وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد وضبط قائد السيارة (سائق- مقيم بمحافظة الفيوم )..وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وعلل هروبه من مكان الحادث خشية ضبطه من الأهالى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

قسم شرطة مدينة نصر ثان مديرية أمن القاهرة قسم شرطة مدينة نصر فى مدينة نصر شرطة مدينة نصر ثان سيارة نقل بمدينة نصر

مواد متعلقة

هشم رأسه ودفن الجثة خلف المنزل، شاب يقتل صديقه فى مطروح بسبب إيصال أمانة

ضبط 7 أطنان دقيق مدعم خلال حملات تموينية على مدار 24 ساعة

ضبط 19 مليون جنيه حصيلة قضايا تجارة عملة خلال 24 ساعة

كشف قضية غسل 60 مليون جنيه حصيلة القرصنة على القنوات والمواقع الإلكترونية

ضبط موظف تحرش بـ سيدة أجنبية فى المعادى

ضبط ورشة لتصنيع الألعاب النارية بداخلها 1.2 مليون قطعة بالفيوم

ضبط القائمين على إدارة شركة للنصب على راغبي العمل بالخارج

سقوط 22 لصًا لارتكاب جرائم سرقات متنوعة بالقاهرة

الأكثر قراءة

دفاع ضحية إمام عاشور: أطالب بتعديل القضية من الضرب إلى استعراض القوة

سعر طن القصدير اليوم السبت 5 أكتوبر 2024

سعر جرام الذهب صباح اليوم السبت 5 أكتوبر 2024

الموت يفجع الإعلامية بوسي شلبي

البراءة للمتهمين بتسريب امتحانى الفيزياء والتاريخ بالثانوية العامة

مفاجأة فى سعر طن القمح وهذه أسعار الدقيق بالأسواق

مصدر بالأهلي: قيد معلول بالميركاتو الشتوي سيكون في هذه الحالة فقط

"عاشق" يحافظ على صدارة الإيرادات بالسينمات قبل عرضه بالمنصات الرقمية

منوعات

المزيد

العثور على كنز من مجوهرات فضية وعملات معدنية عربية بكمية كبيرة في روسيا

تضاعف عدد جرائم معاداة السامية في ألمانيا بعد عملية طوفان الأقصى

الهند تخطط لإرسال بعثة فضائية إلى كوكب الزهرة

"زلازل سماوية" تحدث في جميع أنحاء العالم تحير العلماء

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم السبت 5 أكتوبر 2024

أسعار الفاكهة اليوم، المانجو كيت تسجل 35 جنيهًا في سوق العبور

تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت بالسوق المحلية

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الجمعة 4-10-2024

المزيد

انفوجراف

أقوال فرد أمن مول شهير بالشيخ زايد ضد لاعب الأهلي إمام عاشور (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مفتى الجمهورية في اليوم العالمي للمعلم: الإسلام يدعو إلى طلب العلم وتعمير الكون

«البحوث الإسلامية» يطلق حملة توعوية شاملة عن حرب أكتوبر

تفسير حلم المشي في الصحراء بالمنام وعلاقته بالرغبة في هجر المحيطين

المزيد
الجريدة الرسمية