مصرع عامل دهسته سيارة نقل فى مدينة نصر

لقى عامل مصرعه اثر تعرضه لدهس من سيارة نقل بمدينة نصر، وألقى رجال المباحث بالقاهرة، القبض على المتهم.

تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة بلاغا بقيام قائد سيارة نقل بالاصطدام بأحد اللوادر التابعة لإحدى "شركات المقاولات" من الخلف حال توقف اللودر بجانب الطريق بدائرة القسم وكذا الاصطدام بعامل "توفى متأثرًا بإصابته" وفر هاربًا تاركًا السيارة.



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد وضبط قائد السيارة (سائق- مقيم بمحافظة الفيوم )..وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وعلل هروبه من مكان الحادث خشية ضبطه من الأهالى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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