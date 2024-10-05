السبت 05 أكتوبر 2024
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حوادث

هشم رأسه ودفن الجثة خلف المنزل، شاب يقتل صديقه فى مطروح بسبب إيصال أمانة

شاب يقتل صديقه فى
شاب يقتل صديقه فى مطروح بسبب إيصال أمانة

أقدم شاب على التخلص من صديقه عبر استدراجه الى مسكنه وهشم رأسه بـ سيخ حديدى ودفن جثته خلف منزله  بمحافظة مطروح.

 وألقى قطاع الأمن العام، القبض على المتهم.

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تلقت  الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح بلاغا  من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح) بغياب صديق له (مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المحلة بالغربية) عقب خروجه من منزله تاركًا سيارته الملاكى أمام منزل وعدم عودته.


وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تنسيقًا مع قطاع الأمن العام أسفرت الجهود عن عدم صحة رواية المبلغ وأنه وراء ارتكاب الواقعة.

 

 وبمواجهة المتهم أقر بأنه نظرًا لسابقة قيامه بالتوقيع على إيصال أمانة بمبلغ "محدد" لصالح "المجنى عليه" لخلافات مالية بينهما ورغبته فى إسترداد الإيصال المُشار إليه، قام باستدراجه بزعم إستضافته بمنزله الكائن بدائرة القسم، وإحتجازه للضغط عليه لإسترداد إيصال الأمانة، وعقب حضور المجنى عليه ومطالبته بإسترداد إيصال الأمانة حدثت بينهما مشادة كلامية قام خلالها بالتعدى عليه بسيخ حديدى محدثًا به عدة إصابات أودت بحياته، واستولى على هاتفه المحمول.

 

وأضاف المتهم أنه تخلص من جثمان صديقه بدفنه بقطعة أرض فضاء خلف منزله، كما تخلص من هاتفه المحمول عن طريق إلقائه بسيارة أجرة ميكروباص لإبعاد الشبهة الجنائية عنه.

 

 كما تم بإرشاده استخراج جثة المجنى عليه من مكان دفنها وضبط الأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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الأجهزة الأمنية العثور علي جثه مقتل شاب قضية قتل مطروح مديرية أمن مطروح

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