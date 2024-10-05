ضبط موظف تحرش بـ سيدة أجنبية فى المعادى
ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على موظف بإحدى الشركات تحرش بسيدة أجنبية بمنطقة المعادى.
تلقى قسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (سيدة " تحمل جنسية إحدى الدول"- مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من قائد إحدى السيارات لقيامه بالتحرش بها حال مروره بجانبها أثناء سيرها بدائرة القسم وفر هاربًا.
وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط السيارة وقائدها (موظف بإحدى الشركات "يحمل جنسية إحدى الدول" – مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.
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