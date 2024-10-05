5 قطاعات تتصدر تداولات الأسهم الرئيسية خلال الأسبوع

تصدرت 5 قطاعات قائمة الأسهم المقيدة الرئيسية من حيث قيم التداول (بدون الصفقات) خلال الأسبوع..وجاءت كالتالي:

- قطاع العقارات بقيمة تداول بلغت 6.2 مليار جنيه.

- قطاع موارد اساسية بقيمة تداول بلغت 2.9 مليار جنيه.

- قطاع خدمات مالية غير مصرفية بقيمة تداول بلغت 2.9 مليار جنيه.

- قطاع البنوك بقيمة تداول بلغت 2.2 مليار جنيه.

- قطاع أغذية ومشروبات وتبغ بقيمة تداول 1.3 مليار جنيه.



تعاملات نهاية الأسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات، الخميس 3 أكتوبر 2024، آخر جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 2.221 تريليون جنيه، لتربح نحو 49 مليار جنيه.

المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30"

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.24% عند مستوى 31720 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.56% عند مستوى 39174 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.23% عند مستوى 13751 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.51% عند مستوى 7556 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.62% عند مستوى 10784 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 3.09% عند مستوى 3219 نقطة.