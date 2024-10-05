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حوادث

حالة الطرق اليوم، اعرف الحركة المرورية بشوارع ومحاور القاهرة والجيزة

حالة الطرق اليوم،
حالة الطرق اليوم، انتظام حركة السيارات بشوارع ومحاور القاهرة

سادت حالة من الانتظام في حركة السير صباح اليوم السبت، بشوارع وميادين محافظتي القاهرة والجيزة، والمحاور الرابطة بين المحافظات سواء الطرق السريعة أو الصحراوية والزراعية، وسط انتشار لرجال الإدارة العامة للمرور لمتابعة حركة السير، ومواجهة أي عوائق من شأنها التأثير السلبي على حركة المرور.

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حالة الطرق اليوم 5 أكتوبر 2024 

وشهد شارع الهرم الرئيسي أحجاما في حركة السيارات، تزامنا مع أعمال إنشاء محطات مترو الأنفاق وإلزام السائقين بالتوجه إلى الطرق البديلة المحددة.

حالة الطرق اليوم، انتظام حركة السيارات بشوارع  ومحاور القاهرة والجيزة 

 كما ظهرت مرونة بمنطقة مشعل وشارع العشرين حتى الطالبية وكوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين.

وشهد شارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق وإمبابة سيولة مرورية.

حالة المرور اليوم 

وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائري ومحور 26 يوليو بالقاهرة، وكوبري أكتوبر وميدان روكسي ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد.

وظهر انسياب في حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

وانتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعي أمام القادم من مدينة بنها وفي طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، كما انتظمت حركة السير بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.

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