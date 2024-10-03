الخميس 03 أكتوبر 2024
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رياضة

تجاهل بيرسي تاو، مدرب جنوب أفريقيا يعلن قائمة مباراتي الكونغو برازافيل

بيرسي تاو
بيرسي تاو

واصل البلجيكي هوجو بروس، المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا، تجاهل بيرسي تاو نجم النادي الأهلي.


ولم ينضم تاو لقائمة البافانا بافانا لخوض مباراتي الكونغو برازافيل، خلال أكتوبر الجاري، في التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2025.

ورفض بروس عودة تاو رغم مشاركة اللاعب مؤخرا مع الأهلي في مواجهتي جورماهيا الكيني بدوري أبطال أفريقيا، وأيضا لقاء السوبر الأفريقي ضد الزمالك.


وكان بروس قد فسر استبعاد تاو من معسكر شهر سبتمبر الماضي، بأن اللاعب لا يشارك وهناك خلاف بينه وبين مدربه مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ما يؤثر على جاهزيته.

واستدعى المنتخب الجنوب أفريقي أغلب عناصره الأساسية وعلى رأسهم ليلي فوستر والحارس روينون ويليامز.

 

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