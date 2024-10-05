السبت 05 أكتوبر 2024
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سياسة

خبيرة بالشأن الأفريقي: اتساع رقعة الجوع في السودان لتشمل 25 مليون شخص

سالى فريد، فيتو
سالى فريد، فيتو

كشفت الدكتورة سالى فريد أستاذ العلوم السياسية والمتخصصة بالشأن الأفريقي آخر تطورات الأوضاع في السودان بعد التدهور الكبير الذي آلت إليه الأوضاع الإنسانية خلال الفترة الأخيرة، رغم  محاولات لإقناع قادة الجيش وقوات الدعم السريع بالعودة إلى طاولة التفاوض والوصول إلى حل ينهي الحرب المستمرة في البلاد منذ نحو 18 شهرا، والتي أدت إلى مقتل عشرات الآلاف من السودانيين وتشريد نحو 13 مليونا من منازلهم.

سالي فريد: مراقبون يستبعدون إمكانية إحداث أي اختراق في اتجاه الحل التفاوضي بالسودان

وأكدت فى تصريح لـ"فيتو"، أن مراقبين يستبعدون إمكانية إحداث أي اختراق في اتجاه الحل التفاوضي في ظل الاحتدام الحالي للقتال في الخرطوم ودارفور، ومنذ اندلاع الحرب في منتصف أبريل 2023، طرحت أطراف دولية وإقليمية 10 مبادرات لوقف الحرب، لكن جميعها لم ينجح حتى الآن في حل الأزمة وفي حين طرحت تلك المبادرات حلولا وخطوات عديدة لوقف الحرب وتوصلت إلى مقررات شملت عقد لقاءات مباشرة بين قائدي الجيش والدعم السريع، إلا ان تلك المقررات لم يتم تنفيذها.

وتابعت يعزي مراقبون وفاعلون سياسيون فشل كل تلك المحاولات والجهود إلى تعدد المنابر، وعدم رغبة بعض الأطراف في الوصول إلى سلام، إضافة إلى الضغط الذي تمارسه مجموعة الإخوان الرافضة لوقف الحرب.

ويرى مراقبون أن الأزمة السودانية وصلت إلى طريق مسدود بالفعل، حيث أن التدهور المريع في الأوضاع الإنسانية بالسودان، وتزايد ضحايا الحرب من المدنيين، واتساع رقعة الجوع التي باتت تشمل أكثر من 25 مليون شخص جميعها أسباب ترجح احتمالية اللجوء لتدخل خارجي لحماية المدنيين، لكنهم يرجحون أن يكون ذلك التدخل أفريقيا بمظلة أممية، نظرا للتعقيدات المتوقعة داخل مجلس الأمن الدولي.

سالي فريد: الاتحاد الأفريقي يتبنى خطة لحل الأزمة السودانية  

وواصلت حديثها قائلة: يتبنى الاتحاد الأفريقي والهيئة المعنية بالتنمية في أفريقيا إيجاد خطة لحل الأزمة تتكون من 6 نقاط، تشمل وقف إطلاق النار الدائم، ونزع السلاح في المدن، وإخراج قوات طرفي القتال إلى مراكز تجميع تبعد 50 كيلومترا عن المدن، ونشر قوات أفريقية لحراسة المؤسسات الإستراتيجية، إضافة إلى معالجة الأزمة الانسانية والبدء في عملية سياسية لتسوية الأزمة بشكل نهائي.
 

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