البابا تواضروس يهنئ السيسي والقوات المسلحة بنصر أكتوبر
هنأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وقواتنا المسلحة الباسلة، وجموع الشعب المصري العظيم، بالذكرى الحادية والخمسين لنصر أكتوبر المجيد.
وقال البابا تواضروس: "إن الانتصار الذي حققه الجيش المصري في أكتوبر عام ١٩٧٣ يعد صفحة مضيئة تجلت فيها إرادة وعزيمة المصريين وقدرتهم على مواجهة التحديات وتجاوز المعوقات والمصاعب، تلك القدرة التي يتسم بها المصريون كإرث حضاري يعلن عن نفسه دومًا وقت المحن والأزمات وفي اللحظات الفارقة من عمر الوطن. وهي الروح عينها التي تقود مسيرة التنمية حاليًّا وبناء مستقبل أفضل لمصر في ظل الجمهورية الجديدة.
واختتم "نطلب من الله أن يحفظ الوطن الغالي، ويثبت خطاه لمزيد من التقدم والازدهار".
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