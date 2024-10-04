الجمعة 04 أكتوبر 2024
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تضامن الدقهلية تطلق قافلة طبية مجانية للكشف على المواطنين (صور)

قافلة طبية بالدقهلية
قافلة طبية بالدقهلية

أعلن تضامن الدقهلية إقامة قافلة طبية مجانية للكشف على مرضى الكبد والجهاز الهضمي بقرية ميت طريف وضواحيها، تنفيذا لمبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان".

قافلة طبية مجانية للكشف على مرضى الكبد والجهاز الهضمي بقرية ميت طريف

 

وذلك في إطار التعاون بين مديرية تضامن الدقهلية وجمعية الدكتور محمد عبد الوهاب لرعاية مرضى زراعة الكبد، وتحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزير التضامن واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية وإشراف ومتابعة الدكتورة ماجدة جلالة وكيل الوزارة.

 

وذلك بحضور ومتابعة ياسر شرف مدير إدارة دكرنس الاجتماعية 
تم تنفيذ القافلة بالتنسيق مع جمعية بيت الرحمة لرعاية المرضى بميت طريف لخدمة قرى النهضة المحمودية، الربعمائة، الجنادي.الطرابيشي

الكشف على عدد 350 مريضا

تتضمن القافلة الكشف على 350 مريضا وعمل تحاليل واشعة وصرف علاج بالمجان

كما أشادت الدكتورة ماجدة جلالة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدور التي تقوم بة جمعية الدكتور محمد عبد الوهاب لرعاية مرضى زراعة الكبد وهي من الجمعيات الرائدة في تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية للفئات الأولى بالرعاية تحت قيادة العالم الجليل  الدكتور محمد عبد الوهاب رئيس الجمعية ورائد زراعة الكبد في العالم..

القافلة حققت نجاحا كبيرا ونسبة إقبال من المواطنين 

وأوضح وائل أبو الخير المدير التنفيذي للجمعية أن القافلة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي متمثلة في مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية حققت نجاحا كبيرا ونسبة إقبال من المواطنين الذين طلبوا تكرار القوافل الطبية وسيتم عمل عدة قوافل طبية خلال المرحلة المقبلة ضمن مبادرة بداية جديدة.

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