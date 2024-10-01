مهرجان أيام القاهرة للمونودراما، الفنان غنام غنام يتحدث عن فلسطين بكلمات مؤثرة (فيديو)

وجه الفنان الفلسطيني غنام غنام الشكر لإدارة مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما في دورته السابعة، وذلك خلال تكريمه بحفل الافتتاح الذي أقيم على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية.

الفنان الفلسطيني غنام غنام

وقال غنام غنام خلال تكريمه: "اشكرهم لجعل فلسطين حاضرة من اللحظة الاولى.. إن فلسطين واجب علينا جميعا وكلمة السر لكل مثقف في هذا العالم.. من قاهرة المعز نلوح اعتزازا لفلسطين من النهر للبحر لا عزة إن لم تكن فلسطين حرة وكريمة".

ويحضر حفل الافتتاح، كل من الفنانة إلهام شاهين، والفنان هاني رمزي، والفنان محسن منصور، وغيرهم.

مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما

وتقام الدورة السابعة لمهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، في الفترة من 1 حتى 5 أكتوبر الجاري، ويشارك فيها عدد من الدول العربية والأجنبية هم: "مصر وفلسطين والمغرب والإمارات والسودان والأردن وتونس والعراق والجزائر وسلطة عمان والسعودية والكويت ولبنان وكندا واليونان وأسبانيا وكوريا وإيطاليا والمجر".

ويهدف المهرجان إلى تسليط الضوء على فن المونودراما، وتبادل الخبرات مع فناني المونودراما من مختلف أنحاء العالم.