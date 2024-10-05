خبير استراتيجي: نتوقع فتح الجبهة السورية ضد إسرائيل قريبًا

قال الدكتور رفعت سيد أحمد، الخبير الاستراتيجي والمفكر القومي، إن التهديدات الاسرائيلية بتوسعة الحرب والتخطيط لضرب العراق ليست جديدة، مشيرًا إلى أن الحرب الإقليمية توسعت بالفعل، رغم أنها ليست شاملة.

وأضاف: "أصبح لدينا جبهات في اليمن والعراق ولبنان وغزة والضفة الغربية، مما يعني أن الحرب الإقليمية قائمة في الشرق الأوسط ولكن بدرجة أقل".

رفعت سيد أحمد: استهداف المسيرة العراقية قاعدة جوية إسرائيلية «تطور نوعي»

وأكد الدكتور أحمد لـ فيتو أن الأحداث الأخيرة، المسيرة العراقية التي استهدفت قاعدة جوية في الجولان، تمثل تطورًا نوعيًا قد يؤدي إلى رد فعل إسرائيلي.

وقال: "سوف نجد انتقامًا إسرائيليًا، لكنه لن يتعدى ضربة جوية أو قصف لجماعات المعارضة العراقية الشعبية، مثل الحشد الشعبي ولن يتحول الأمر إلى حرب إقليمية بالمعنى الشامل".

وأشار أحمد إلى أن "الجبهة السورية ستفتح قريبًا"، مضيفًا: "توجد قواعد عسكرية إسرائيلية في هضبة الجولان المحتل، بالإضافة إلى قواعد للمعارضة وحزب الله والجيش السوري.. إسرائيل كيان عدواني وسوف تقوم بعمليات اغتيال".

وأكد الدكتور أحمد الكيان الإسرائيلي بأكمله هو كيان عسكري، وأوضح: "يجب التوسع في الحرب، وهذا ما سيحدث في الأيام القادمة، نظرًا لأن إسرائيل يحكمها اليمين المتطرف الذي يسعى لخلق شرق أوسط جديد بدعم أمريكي".

قال موقع "واينت" العبري، السبت، إن إسرائيل تخطط للتحرك ضد المجموعات المسلحة في العراق، بعد مقتل جنديين وإصابة آخرين باستهداف طائرة مسيرة في الجولان المحتل

وأضاف الموقع أن هذه هي المرة الأولى التي تؤدي فيها عمليات إطلاق من العراق إلى سقوط قتلى في إسرائيل، وأشار إلى أنه على سبيل المقارنة، في المرة الأولى التي أدى فيها إطلاق صاروخ من اليمن إلى مقتل مواطن إسرائيلي وهاجم الجيش الإسرائيلي ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون في اليمن، وصرح حينها وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت: "في المرة الأولى التي قتلوا فيها مواطنا إسرائيليا - هاجمنا. ويمكن رؤية الحريق في جميع أنحاء الشرق الأوسط"، وفق تعبيره.