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اقتصاد

سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم السبت 5 أكتوبر 2024

الدولار، فيتو
الدولار، فيتو

سعر الدولار، شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه استقرارا صباح اليوم السبت 5 أكتوبر 2024 في البنك المركزى والبنوك المصرية.

وترصد فيتو، أولا بأول حركة الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، وفق آخر تحديث في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية على مدار الساعة. 

 

البنك المركزي المصري  - فيتو

 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري  

 وسجل  سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري، حوالي 48.29 جنيه للشراء و48.39 جنيه للبيع.

 

بنك مصر - فيتو 

سعر الدولار في بنك مصر 

  وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر  حوالي 48.29 جنيه للشراء و48.39 جنيه للبيع.

 

 

البنك الأهلى - فيتو 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 

 وسجل  سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري  حوالي 48.29 جنيه للشراء و48.39 جنيه للبيع.

البنك التجارى - فيتو 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

 وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي  حوالي 48.29 جنيه للشراء و48.39 جنيه للبيع.

 

بنك قطر - فيتو 

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قطر الوطني الأهلي QNB 

 وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قطر الوطني الأهلي QNB حوالي 48.29 جنيه للشراء و48.39 جنيه للبيع.

 

بنك الإسكندرية - فيتو 

سعر الدولار في بنك بالإسكندرية

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه فى بنك الإسكندرية حوالي 48.29 جنيه للشراء و48.39 جنيه للبيع.

 

بنك البركة - فيتو 

سعر الدولار في بنك البركة 

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه فى بنك البركة حوالي 48.28 جنيه للشراء و48.38 جنيه للبيع.

 

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