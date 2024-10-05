إعلان نتائج الفائزين بمقاعد الهيئة العليا بحزب العدل في الإسكندرية والغربية وأسوان

اختُتمت عمليات التصويت والفرز في الانتخابات التكميلية للهيئة العليا بحزب العدل بمحافظات الغربية، أسوان، والإسكندرية، والتي استمرت طوال أمس الجمعة، وقد حصل كل مرشح على نسخة من محضر فرز الأصوات.

الفائزون بعضوية الهيئة العليا

وأعلن "محمد مطاوع" رئيس لجنة الانتخابات الداخلية بالحزب، عن فوز وائل السيد عثمان بمقعد محافظة أسوان، وفي محافظة الغربية، فاز كل من أحمد الدريني، أمير شتية، وعمرو البنا. أما في محافظة الإسكندرية، فقد فاز كل من حسام حسن ومحمد ناصر.

الانتخابات التكميلية لثلاث محافظات

وأُجريت الانتخابات التكميلية على مستوى ثلاث محافظات في 4 لجان انتخابية بالمحلة الكبرى، سمنود، الإسكندرية، وأسوان، وتنافس في محافظة الغربية 4 مرشحين على 3 مقاعد، وفي الإسكندرية 4 مرشحين على مقعدين، وفي أسوان 4 مرشحين على مقعد واحد.

ويذكر ان أعضاء حزب العدل في أمانتي المحلة الكبرى وسمنود بمحافظة الغربية ومحافظتي الإسكندرية وأسوان بدأوا الإدلاء بأصواتهم أمس في الانتخابات التكميلية لعضوية الهيئة العليا للحزب.

التصويت بدأ في الثالثة عصرا بعد اكتمال النصاب القانوني اللازم من أجل انطلاق عملية التصويت في الغربية، فيما تأجلت الانتخابات لمدة ساعة في محافظتي الإسكندرية وأسوان لعدم اكتمال النصاب القانوني، وبدأت في تمام الرابعة عصرا.

وتوافد أعضاء الحزب ممن لهم حق التصويت في المحافظة على مقرات الحزب في المحافظات من أجل الإدلاء بأصواتهم وفقًا للمواعيد والقواعد التي حددتها اللجنة المشرفة على الانتخابات التكميلية لعضوية الهيئة العليا في حزب العدل.

ويحق لكل عضو عامل مسجل بقاعدة بيانات الحزب ان يصوت في الانتخابات التكميلية لمقاعد الهيئة العليا كلا في محافظته شريطة أن يكون مسددا لاشتراك العضوية حتى العام 2024 ويحق لمن لم يسدد الاشتراك السنوي أن يسدده حتى يوم التصويت.

وكانت اللجنة المشرفة على الانتخابات قد قررت أن تبدأ عملية تسجيل حضور الناخبين في تمام الساعة الثالثة عصرا وعند اكتمال النصاب بحضور 50% ممن لهم حق التصويت ستبدأ عملية التصويت وإن لم يكتمل النصاب سيتم تأجيل الانتخاب لمدة ساعة والبدء بإجراء التصويت بمن حضر " في تمام الساعة الرابعة عصرا.

وتستمر عملية التصويت لمدة أربع ساعات منذ بدء عملية التصويت، ويجوز لرئيس لجنة الاقتراع أن يمدد الوقت وفقا لما يراه بحد اقصي ساعتين.

ويحق لرئيس لجنة الاقتراع باتخاذ أي قرار يضمن سير وسلامة العملية الانتخابية ويحق له وقف العملية الانتخابية أو تأجيلها او إلغائها أو استبعاد أحد المرشحين من التواجد داخل اللجنة.

وتجري الانتخابات التكميلية للهيئة العليا للحزب، في 4 لجان انتخابية بالمحلة الكبرى وسمنود والإسكندرية وأسوان، وذلك على مستوى ثلاث محافظات، حيث ترشح 4 أعضاء على 3 مقاعد في الغربية، و4 أعضاء على 2 مقعد بالإسكندرية، و4 أعضاء على مقعد وحيد بأسوان.