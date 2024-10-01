الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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سياسة

"العدل" يستعد لإجراء انتخابات تكميلية للهيئة العليا للحزب بـ 10 محافظات

معتز الشناوى المتحدث
معتز الشناوى المتحدث الرسمي للحزب

يجري  حزب العدل برئاسة النائب عبد المنعم إمام رئيس الحزب الانتخابات التكميلية للهيئة العليا للحزب فى عدد من المحافظات خلال الأيام المقبلة.
 

استيعاب زيادة عدد أعضاء الحزب

وأكد  د. معتز الشناوى المتحدث الرسمي للحزب أن الانتخابات تأتى فى إطار استيعاب زيادة عدد أعضاء الحزب، وضمانة لتمثيل أصوات كل الأعضاء فى الهيئة العليا.
 

٨٣  مرشحا على ٢٨ مقعدا  بـ ١٠ محافظات 

وأضاف الشناوى: ينطلق الاقتراع السرى اعتبارًا من الجمعة ٤ أكتوبر الجاري ويستمر لمدة ثلاثة أيام غير متتالية، حيث يتنافس ٨٣ مرشحا على ٢٨ مقعدا بعدد ١٠ محافظات "القاهرة والجيزة والإسكندرية والدقهلية والغربية وكفر الشيخ والأقصر وأسيوط وسوهاج وأسوان".
 

موعد الاقتراع السرى 

 

وتابع المتحدث الرسمي للحزب: بدأت الاستعدادات لإتمام الانتخابات فى ٢٠ سبتمبر حيث تقدم العشرات لخوض الانتخابات الداخلية، وبعد تلقى الطعون وفحصها وقبول بعضها ورفض البعض الآخر أصبح عدد المتنافسين ٨٣ مرشحا بمختلف الأمانات الجغرافية، ومن المقرر إتمام الاقتراع السري يومى الجمعة والسبت ٤ و٥ أكتوبر ببعض المحافظات، ثم تستكمل عملية الاقتراع يوم الجمعة ١١ أكتوبر فى البعض الآخر، ليكتمل بذلك نصاب الهيئة العليا للحزب.

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