السبت 05 أكتوبر 2024
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ثقافة وفنون

صدور الترجمة العربية لكتاب “العقل المنظم فى عصر الحِمل المعلوماتي الزائد”

غلاف الكتاب، فيتو
غلاف الكتاب، فيتو

صدر حديثا عن المركز القومي للترجمة، الترجمة العربية الأولي لكتاب " العقل المنظم: التفكير السليم في عصر الحِمل المعلوماتي الزائد " تأليف دانيال ليفتن.

 العقل المنظم فى عصر الحمل المعلوماتي الزائد 
 

يطرح الكتاب التحديات التي يواجهها العقل البشري أمام الإغراق المعلوماتي في العصر الراهن على مدار الساعة وما نتج عنه من أمراض التشتت والارتباك واحيانا الاكتئاب. الكتاب يعد بحثًا في العلوم العصبية وكيفية تنظيم العقل وطبيعة الإنتباه والتركيز، فهو يتصل بحياتنا بشكل مباشر ويحاول إيجاد حلول واقعية وجذرية لمواجهة تلك المخاطر.
 

تأتي الترجمة العربية من الإصدار بتوقيع وترجمة الدكتور أحمد الشيمي، ومراجعة الدكتور فؤاد محمد أبو المكارم.

 

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محمد ابو المكارم القومي للترجمة المركز القومي للترجمة إصدارات القومي للترجمة

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