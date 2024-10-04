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حوادث

القبض على راكب بميناء القاهرة الجوي عقب سرقته مبالغ مالية على متن الطائرة

ضبط المتهم، فيتو
ضبط المتهم، فيتو

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القبض على أحد الركاب بميناء القاهرة الجوي، عقب سرقته مبالغ مالية من شخصين على متن طائرة.

القبض على راكب بميناء القاهرة الجوي


البداية عندما تبلغ للأجهزة الأمنية بميناء القاهرة الجوي من قائد إحدى الطائرات القادمة من الخارج بطلب استدعاء الأجهزة الأمنية على متن الطائرة لاكتشاف راكبان يحملان جنسيات أجنبية سرقة مبالغ مالية من داخل حقائبهما.

بالانتقال والفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة وهو أحد الركاب، يحمل جنسية أجنبية، يجلس على مقربة منهما وتبين إرتكابه الواقعة بأسلوب المغافلة، وإخفاء المبالغ المستولى عليها بمقعده، وعثر بحوزته على 1680 دولارا أمريكيا، 450 يورو، 134 دينارا أردنيا، 645 درهما إماراتيا، 6000 دينار عراقي، 440 ليرة تركية، 720 دينارا صربيا، 440 باتا تايلانديا، 100 رنجت ماليزي، 25 ألف ريال كمبودي متحصلات سرقة ركاب آخرين غير محددين، سرقهم خلال وجوده بالمطار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

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