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خارج الحدود

حزب الله يتصدى لقوة إسرائيلية في بلدة العديسة ويكبدها خسائر كبيرة في الأرواح

حزب الله يتصدى لقوة
حزب الله يتصدى لقوة إسرائيلية في بلدة العديسة، فيتو

أعلن حزب الله اللبناني اشتباك مقاتليه مع قوة إسرائيلية حاولت الدخول من جهة بلدة العديسة في جنوب لبنان، وأجبروها على التراجع، وأوقعوا في صفوفهم قتلى وجرحى.

وقال "حزب الله" في بيان: "لدى محاولة قوة مشاة إسرائيلية معادية التقدم باتجاه محيط البلدية في بلدة العديسة عند الساعة 11:00 من مساء يوم الجمعة 4-10-2024، اشتبك معها مجاهدو المقاومة الإسلامية مما أدى إلى حصول انفجار ضخم في القوة المتقدمة وأُجبرت على التراجع وأوقعت في صفوفهم قتلى وجرحى".

ولاحقًا أصدر الحزب بيانا حول القتال على نفس المحور، قال فيه: "أعاد جنود العدو الإسرائيلي محاولة التقدم باتجاه محيط البلدية في بلدة العديسة عند الساعة 01:50 من فجر يوم السبت 5-10-2024، فتصدى مجاهدو المقاومة الإسلامية لمحاولة التقدم والاشتباكات مستمرة".

كما أكد الحزب في بيانات أخرى أنه استهدف تجمعات لجنود الجيش الإسرائيلي في خلة عبير في يارون وفي كفرجلعادي بصليات صاروخية.

وتداولت وسائل إعلام إسرائيلية منذ عدة ساعات مشاهد تظهر تحليق مروحيات إسرائيلية، قيل إنها تنقل جرحى وقتلى الجيش الإسرائيلي جراء الاشتباكات مع "حزب الله".

 

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