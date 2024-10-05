بلومبيرج: البنتاجون سينفق 1.2 مليار دولار لتجديد مخزون الأسلحة بعد هجمات إيران والحوثيين

ذكرت "بلومبيرج" أن الدفاع الأمريكية ستنفق حوالي 1.2 مليار دولار للحفاظ على السفن المنتشرة كجزء من عملياتها في البحر الأحمر ولتجديد مخزونات صواريخ أطلقت لصد هجمات إيران وحلفائها.

وحسب الوكالة الأمريكية فإن الإنفاق الموضح في وثيقتين للميزانية تم تقديمهما إلى لجان الدفاع في الكونجرس، يساعد في تسليط الضوء على تكلفة الحفاظ على وجود معزز في المنطقة بالإضافة إلى تكلفة إسقاط المسيرات والصواريخ التي تطلقها إيران أو الحوثيون في اليمن.

وسيتم إنفاق حوالي 190 مليون دولار على تجديد مخزون صواريخ "ستاندرد 3 بلوك 1 بي" التي تطلق من البحر من شركة "آر تي إكس"، كما تم تخصيص حوالي 8.5 مليون دولار لشراء المزيد من صواريخ "AIM-X Sidewinder" الحرارية جو - جو، وفقا للوثائق.

والجزء الأكبر من الإنفاق المتوقع للبنتاجون على مدار عام كامل من العمليات في الشرق الأوسط، هو 300 مليون دولار للصيانة غير المخطط لها في مستودعات السفينة الهجومية البرمائية "يو إس إس باتان"، والسفن التابعة لمجموعة "يو إس إس آيزنهاور"، التي أجرت عمليات في البحر الأحمر حسب ما ذكر البنتاجون في الوثائق.

ويشكل مبلغ 300 مليون دولار الجزء الأكبر من الإنفاق المتوقع للبنتاجون خلال عام كامل من العمليات في الشرق الأوسط.

وصدت الدفاعات الجوية الإسرائيلية بمساعدة من الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى، وابلا من حوالي 300 طائرة بدون طيار وصاروخ أطلقتها إيران في أبريل.

ويرتبط الإنفاق "بالتكاليف التي تكبدتها وزارة الدفاع داخل منطقة القيادة المركزية الأمريكية في الاستجابة للوضع في إسرائيل، أو للأعمال العسكرية في المنطقة، كنتيجة مباشرة للوضع في إسرائيل"، كما تقول إحدى الوثائق.

ويكلف كل صاروخ "ستاندرد 3 بلوك أي بي" المتطور بين 9 ملايين و10 ملايين دولار.

وأطلقت مدمرتان تابعتان للبحرية هذا الأسبوع حوالي 12 صاروخا من طراز "ستاندرد" دفاعا عن إسرائيل، بعد موجة أخرى من الهجمات الإيرانية، وفقا لمسؤول في البحرية رفض الكشف عن هويته.

وهذا يعني أن المساعدة الأمريكية هذا الأسبوع، كلفت على الأرجح حوالي 120 مليون دولار.

وتكشف الوثائق أيضا عن طلبات بقيمة 276 مليون دولار لشراء صواريخ ستاندرد إضافية من طراز "إس إم 6" بالإضافة إلى 57.3 مليون دولار لصواريخ "توماهوك كروز".

وتم تخصيص 6.7 مليون دولار أخرى لصاروخ "Enhanced Sea Sparrow" للدفاع الذاتي.

وجميع هذه الأسلحة من صنع شركة "آر تي إكس".

كما سينفق البنتاجون 25 مليون دولار على مجموعات توجيه "GPS-Jdam" من شركة بوينج، و7.4 مليون دولار على قنابل أخرى صغيرة القطر.

وسيتم تخصيص 25 مليون دولار أخرى "لزيادة مصادر التصنيع" للصاروخ "ستاندرد" لدعم استجابة البنتاجون لما يسميه "الوضع في إسرائيل".

ويتضمن الطلب أيضا مبلغ 26.4 مليون دولار لاستبدال معترضات الطائرات بدون طيار "كويوتي بلوك 2" من "آر تي إكس" التي تم استنفادها منذ أكتوبر 2023 لدعم استجابة وزارة الدفاع للوضع في إسرائيل، كما ذكرت الوثيقة.

وسيتم أيضا إنفاق 20 مليون دولار أخرى على صواريخ "BAE Systems PLC" الموجهة بالليزر من نظام أسلحة القتل الدقيق المتقدم.