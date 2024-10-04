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ثقافة وفنون

عارفة عبد الرسول ورضا إدريس في المقدمة، مهرجان الإسكندرية يُكرم 17 فنانا من مبدعي المحافظة

مهرجان الإسكندرية
مهرجان الإسكندرية السينمائي، فيتو

نظمت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول حوض البحر الأبيض المتوسط، مساء اليوم الجمعة، ندوة للاحتفال بتكريم 17 فنانًا من مبدعي الإسكندرية.

أدار الندوة المخرج محمد السماحي بحضور رئيس المهرجان الناقد السينمائي الأمير أباظة، والإعلامية الكبيرة إيناس جوهر، وقدمت الحفل الإعلامية غادة شاهين، وذلك في إحدى قاعات فنادق المعمورة.

شمل التكريم كل من: الفنان رضا إدريس، والفنانة عارفة عبد الرسول، الدكتورة حنان يوسف عميد كلية الإعلام بالأكاديمية البحرية، والفنان علي الجندي.

كما تم تكريم كل من؛ الفنان إبراهيم الملاح، المخرج المسرحي أبو الحسن سلام، المخرج حمدي أبو العلا، الشاعر عماد حسن، الفنان خالد محروس، بدرية طلبة، عمر المحمود، المخرج حسام العزازي، الفنان المخرج محمد مرسي، الفنان إبراهيم الفرن.

وأيضا كُرمَ عدد من أسماء الفنانين الراحلين وهم؛ السيناريست الراحل مؤمن عبده، والفنان ياسر الشرقاوي، والفنان الراحل إبراهيم عبد الشفيع.

وقال الأمير أباظة، رئيس المهرجان، إن فكرة تكريم مبدعي الإسكندرية تُقام للمرة الأولى، مشيرًا إلى أن عروس البحر هي منبع النجوم فأهل المدينة ثقافتهم فن، لافتًا إلى أن أول فيلم جرى تصويره في الإسكندرية وكانت منبت للكثير من كبار صناع الفن فهي عاصمة الفن في العالم.

وأضاف: "الإسكندرية هي طريق النجاح لأي فنان، ومن يعلم مزاج الشعب السكندري سينجح بالتأكيد"

وأشار إلى أن الإسكندرية تضم عددًا كبيرًا من الفنانين الجيدين ومنهم من لم تسمح لهم ظروفهم الخروج إلى القاهرة، وهناك من ذهب وعاد مجددا زمنهم المبدع الكبير جلال حرب، علاوة على أن المدينة تضم الكثير من الكتاب والشعراء والمبدعين في كافة المجالات.

وتابع: الأديب السكندري مظلوم لأن القاهرة تستحوذ على الأضواء وهي من تصنع النجومية، ولو ظللت أقول أسماء مبدعين سنتحدث كثيرًا.

وتحدث الفنان والمخرج على الجندي من مبدعي الاسكندرية، معربًا عن سعادته البالغة لتكريم مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط الفنانين السكندريين وذلك للمرة الأولى في تاريخ هذا المهرجان العريق.

وأكد الجندي على دعم مبدعي وفناني الإسكندرية الدائمة للمهرجان لدوره في وضع الإسكندرية على الخريطة الفنية العالمية، مطالبًا أن يكون الدور سكندري أكبر عمقًا خلال الدورات المقبلة من المهرجان.

وقال مدير التصوير الدكتور سمير فرج، إن الإسكندرية دائما ما كانت بالنسبة للمنتجين وصناع السينما بمثابة مقياس لنجاح الأفلام، فالفيلم الذي يحقق إيرادات بها ينجح بشكل مذهل، مؤكدًا أن الفن بالنسبة السكندريين مثل الهواء، قادرين دائمًا على تذوق الفن الجيد.

 

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