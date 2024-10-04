الجمعة 04 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

الليلة، العرض الأول لفيلم "لعل الله يراني" في مهرجان الإسكندرية السينمائي

لعل الله يراني. فيتو
لعل الله يراني. فيتو

يعرض مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط في دورته الـ40  اليوم الجمعة، لأول مرة الفيلم  المصري  "لعل الله يراني"، وهو فيلم روائي قصير بطولة الفنانة سهر الصايغ وإخراج محب وديع وإنتاج sat-7.

 

فيم لعل الله يراني

وتدور أحداث الفيلم حول "دينا" التي تعتقد أنها مجرد رقم في الحياة، تُشعر دائمًا بأنها لا قيمة لها ولا أحد يهتم بها، ودفعتها الضغوط النفسية الشديدة التي كانت تعاني منها إلى الانتحار، وقبله نشرت آخر كلماتها على حسابها الشخصي على فيسبوك قائلة "أحببت الجميع، ولم يحبني أحد لذلك، حان وقت الرحيل، لعل الله يراني!"  ولكن فجأة تغيرت حياتها لحظة نشر تلك الكلمات.

وتُشارك في البطولة الفنانة نانسي نبيل، الفيلم من تأليف جوزيف فوزي، ومدير التصوير كوتا طلعت، ومدير الإنتاج رشا رمزي، والمنتج الفني رفيق چورچ، وديكور مينا ميلاد، ومونتاج بيشوي إيميل وموسيقى روماني ميشيل. 

ويُعرض الفيلم ضمن الافلام المنافسة على جائزة أحمد الحضري لأفضل فيلم مصري قصير يُناقش القضايا الإنسانية، والتي تقدم لها 8 أفلام أخرى بالإضافة إلى هذا الفيلم، وكانت قد قررت الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما برئاسة الناقد الأمير أباظة، إطلاق هذه الجائزة تخليدًا لذكرى الناقد والمؤرخ الكبير ورئيس مجلس إدارة الجمعية ورئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي الأسبق أحمد الحضري، وتُقدم الجائزة لجنة تحكيم مسابقة أفلام شباب مصر. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الاسكندرية السينمائي الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما سهر الصايغ فيلم روائي قصير مهرجان الإسكندرية السينمائي مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي مهرجان الإسكندرية

الأكثر قراءة

الطماطم تبدأ من 7 جنيهات، وهذه أسعار الخضراوات في سوق العبور

وفاة نجل الفنان خضر حسن

3 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات قوية من السيسي للحكومة وكبار رجال الدولة

الأهلي يلتقي الزمالك اليوم في ديربي الكرة النسائية.. ميت عقبة تحتضن المواجهة التاريخية بالدوري.. وهذا موعد المباراة والقناة الناقلة

نصر أكتوبر يوقظ شعلة الإبداع داخل عمالقة الموسيقى المصرية (فيديوجراف)

مصدر بالأهلي يكشف موقف كهربا من المشاركة في مران الأحد

بإجمالي 1.75 تريليون دولار.. أغنى 10 أثرياء في العالم حتى شهر أكتوبر 2024 (إنفوجراف)

سعر جرام الذهب صباح اليوم الجمعة 4 أكتوبر 2024

منوعات

المزيد

شركة روسية تخطط لإطلاق 160 قمرا صناعيا بحلول عام 2030

عالم يكشف كواليس رصد أقوى توهج على الشمس منذ عام 2017

مارك زوكربيرج ثاني أغنى شخص في العالم لأول مرة، و50 مليار دولار تفصله عن ماسك

شاهد، لحظة غرق مركب يحمل عشرات الركاب في الكونغو الديمقراطية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الجمعة 4 أكتوبر 2024 بالبورصات العالمية

استقرار أسعار السكر اليوم الجمعة 4 أكتوبر 2024 في الأسواق

أسعار الأرز اليوم الجمعة 4 أكتوبر 2024 بالأسواق

ننشر أسعار النحاس اليوم الخميس بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

بإجمالي 1.75 تريليون دولار.. أغنى 10 أثرياء في العالم حتى شهر أكتوبر 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شباب حول الرسول، البراء بن معرور "أول من بايع وأول من صلى نحو الكعبة"

تفسير حلم استلام الراتب في المنام وعلاقته بكثرة الهموم والأزمات

ما هي الصاخة وعلاقتها بيوم القيامة؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية