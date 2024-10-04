الليلة، العرض الأول لفيلم "لعل الله يراني" في مهرجان الإسكندرية السينمائي

يعرض مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط في دورته الـ40 اليوم الجمعة، لأول مرة الفيلم المصري "لعل الله يراني"، وهو فيلم روائي قصير بطولة الفنانة سهر الصايغ وإخراج محب وديع وإنتاج sat-7.

فيم لعل الله يراني

وتدور أحداث الفيلم حول "دينا" التي تعتقد أنها مجرد رقم في الحياة، تُشعر دائمًا بأنها لا قيمة لها ولا أحد يهتم بها، ودفعتها الضغوط النفسية الشديدة التي كانت تعاني منها إلى الانتحار، وقبله نشرت آخر كلماتها على حسابها الشخصي على فيسبوك قائلة "أحببت الجميع، ولم يحبني أحد لذلك، حان وقت الرحيل، لعل الله يراني!" ولكن فجأة تغيرت حياتها لحظة نشر تلك الكلمات.

وتُشارك في البطولة الفنانة نانسي نبيل، الفيلم من تأليف جوزيف فوزي، ومدير التصوير كوتا طلعت، ومدير الإنتاج رشا رمزي، والمنتج الفني رفيق چورچ، وديكور مينا ميلاد، ومونتاج بيشوي إيميل وموسيقى روماني ميشيل.

ويُعرض الفيلم ضمن الافلام المنافسة على جائزة أحمد الحضري لأفضل فيلم مصري قصير يُناقش القضايا الإنسانية، والتي تقدم لها 8 أفلام أخرى بالإضافة إلى هذا الفيلم، وكانت قد قررت الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما برئاسة الناقد الأمير أباظة، إطلاق هذه الجائزة تخليدًا لذكرى الناقد والمؤرخ الكبير ورئيس مجلس إدارة الجمعية ورئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي الأسبق أحمد الحضري، وتُقدم الجائزة لجنة تحكيم مسابقة أفلام شباب مصر.