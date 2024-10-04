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رياضة

حارس أهلي جدة يكشف موقفه من مباراة فريقه أمام الهلال بالدوري السعودي

ميندي، فيتو
ميندي، فيتو

أعلن الحارس السنغالي، إدوارد ميندي، لاعب أهلي جدة، موقفه من مباراة فريقه أمام  الهلال التي تقام ضمن لقاءات الدوري  السعودي.

ومن المقرر أن يستضيف الأهلي السعودي نظيره الهلال ضمن لقاءات الجولة السادسة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين للموسم الجاري.

وكان ميندي تعرض للإصابة قبل دقائق من مباراة فريقه أهلي جدة ضد القادسية ولم يشارك على إثرها في المباراة، كما أنه غاب عن المباراة الأخيرة أمام الوصل الإماراتي في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وعلى حسابه الرسمي عبر موقع “إنستجرام” أعلن ميندي عن موقفه النهائي من خوض مباراة الكلاسيكو أمام الهلال في الدوري السعودي.


وأكد الحارس السنغالي أنه سيغيب عن مباراة الأهلي ضد الهلال بسبب عدم تعافيه بشكل نهائي من الإصابة، على الرغم من محاولاته المكثفة في اللحاق بالمباراة.


وقبل مباراة الأهلي ضد الهلال، يحتل الراقي المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 7 نقاط جمعها الفريق من خوض 5 مواجهات.

 

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