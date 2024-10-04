ضمك يفوز على الشباب بهدف نظيف بالدوري السعودي (صور)

فاز فريق ضمك على منافسه الشباب بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما بملعبه أمام الشباب، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي 2024 - 2025.

وأحرز جورج كيفين نكودو هدف الفوز لفريق ضمك في الدقيقة 66 من عمر الشوط الثاني والمباراة.

ويغيب طارق حامد المحترف في صفوف ضمك أمام الشباب بسبب الإصابة التي يعاني منها على مستوى الركبة.

تشكيل الشباب أمام ضمك

حراسة المرمى: كيم سيونج جيو.

خط الدفاع: محمد الثاني _ نادر الشراري _ روبرت رينان _ ويسلي هوديت.

خط الوسط: حسين الصبياني _ ماجد كنبه _ مصعب الجوير.

خط الهجوم: كريستيان جوانكا _ جاك بونافينتورا _ يانيك كاراسكو.

تشكيل ضمك أمام الشباب

ترتيب ضمك والشباب في الدوري السعودي

وبتلك النتيجة يتقدم فريق ضمك المحترف ضمن صفوفه المصرى طارق حامد الي المركز الثالث عشر برصيد 6 نقاط، فيما بقي فريق الشباب في المركز الثالث برصيد 12 نقطة.