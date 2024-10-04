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أخبار مصر

التعليم تنفي إلغاء التقييمات والواجبات الأسبوعية

شادي زلطة متحدث وزارة
شادي زلطة متحدث وزارة التربية والتعليم

نفى شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كل ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي حول إلغاء التقييمات والواجبات الأسبوعية.

التقييمات والواجبات الأسبوعية

وأكد المتحدث الرسمي أن كافة القرارات والآليات المعلنة منذ بداية العام الدراسي بما في ذلك الآليات المتعلقة بأعمال السنة كما هي دون أي تغيير.

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وأشار إلى أن وزارة التربية والتعليم تتابع بشكل دقيق تنفيذ الآليات والقرارات بكافة المدارس على مستوى الجمهورية بشكل يومي.

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