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التعليم تكشف آخر موعد للتقديم في المدارس المصرية اليابانية

المدارس المصرية اليابانية،
المدارس المصرية اليابانية، فيتو
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كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن آخر موعد للتقديم بـ 4 مدارس مصرية يابانية جديدة  للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ للالتحاق بها.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن تلك المدارس تشمل مدرستين بمحافظة القاهرة (بحلوان 15 مايو، والعاصمة الإدارية)، وفى محافظة القليوبية (القناطر الخيرية) وفى محافظة السويس (السلام 2)، حيث تبدأ الدراسة بهذه المدارس نهاية شهر أكتوبر 2024 وذلك بعد الانتهاء من الأعمال الانشائية.

مدارس مصرية يابانية

وأوضحت الوزارة أن فتح باب التقديم للطلاب للالتحاق بهذه المدارس متاح إلكترونيًا لمدة 15 يومًا عبر الـرابـط

كما أعلنت الوزارة عن فتح باب التقديم للوظائف في إدارة المدارس المصرية اليابانية (مدير – وكيل – معلمين – أخصائيين – دعم فني) بدءًا من يوم الخميس الموافق ١٩ سبتمبر ٢٠٢٤  وتنتهي يوم الاثنين المقبل، عبر الـرابـط.

جدير بالذكر، أن عدد المدارس المصرية اليابانية وصل إلى ٥١ مدرسة بخلاف المدارس الأربعة الجديدة تقدم المنهج المصري الجديد باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى أنشطة التوكاتسو اليابانية والتي تعمل على بناء شخصية متميزة مبدعة تحت إشراف خبراء يابانين بالمدارس.

 

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