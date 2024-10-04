التعليم: توزيع 138 ألف جهاز تابلت على طلاب سيناء ومدن القناة خلال 5 سنوات

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيانها عن عدد أجهزة التابلت التي تم توزيعها على طلاب أولى ثانوي في مدارس سيناء ومدن القناة، منذ عام 2019 حتى عام 2024 مؤكدة أن بيانها كالتالي:

الإسماعيلية 55202

بورسعيد 20855

شمال سيناء 21946

السويس 23800

جنوب سيناء 6336

الإجمالي 138139

كما كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن جهود الدولة في عملية تطوير التعليم في سيناء ومدن القناة خلال السنوات الأخيرة.

تطوير سيناء

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ان عدد مشروعات انشاء المباني المدرسية والفصول التي تم انشاؤها في سيناء ومدن القناة خلال الفترة الأخيرة منذ عام 2014 حتى الان بيانها كالتالي :

بورسعيد ٥٦ مشروع بما يعادل ١٠٥٨ فصل

السويس ١٥ مشروع بما يعادل ١٠١٢ فصل

الإسماعيلية ٩٧ مشروع بما يعادل ١٤٧٨ فصل

شمال سيناء ١١٤ مشروع بما يعادل ١٣٤٧ فصل

جنوب سيناء ٩٠ مشروع بما يعادل ٨٤٢

الإجمالي ٤٠٨ مشروع بما يعادل ٥٧٣٧

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه تم الاهتمام بالتوسع في بناء النماذج الناجحة من المدارس، مشيرة الى ان عدد المدارس المصرية اليابانية بسيناء ومدن القناة ٨ مدارس حاليا بيانها كالتالي:

مدرستين في جنوب سيناء

مدرسة في شمال سيناء

مدرستين في السويس

مدرسة في الإسماعيلية

مدرستين في بورسعيد

كما اشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الى ان عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية ٦ مدارس بيانها كالتالي:

3 مدارس في بورسعيد

مدرسة واحدة في السويس

مدرسة جنوب سيناء

مدرسة الإسماعيلية