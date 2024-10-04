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محافظات

بعد أن مزقته دراسة المحاصيل بالأقصر، مواقع التواصل تتحول لسرادق عزاء لأسرة الشاب فهد

الشاب فهد
الشاب فهد

خيم الحزن على أهالي مركز أرمنت الأقصر بعد مصرع الشباب فهد الجهني أثناء عمله وسط الزراعات بأرضه، لتبتلعه دراسة المحاصيل الزراعية اليوم الجمعة.

القصة الكاملة 

لقي الشاب البالغ من العمر 38 عاما ابن قرية حاجر الرزيقات بأرمنت بالبر الغربي لمحافظة الأقصر مصرعه أثناء عمله في الحصاد، إذ اختل توازنه فجأة وسقط في الدراسة.

وتحولت صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك بمحافظة الأقصر خلال الساعات الماضية إلى سرادق عزاء حزنًا على فراق الشاب، ودعا رواد السوشيال الميديا الله بأن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

حزن في الأقصر 

وشيع المئات من أهالي أرمنت غرب الأقصر جثمان الشاب الثلاثيني بمقابر العائلة، فيما حصلت بوابة «فيتو» على أول صورة للشاب.


تلقى اللواء محمد الصاوى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بورود بلاغًا للنجدة بمصرع الشاب «ف.ا» 38 عاما، من حاجر الرزيقات بأرمنت، أثناء عمله في الحصاد اثر سقوطه في الدراسة.


دلت التحريات الأولية لمباحث مركز شرطة الأقصر أن الشاب لفظ أنفاسه الأخيرة عندما سقط داخل الدراسة للمحاصيل الزراعية، بسبب اختلال توازنه فجأة، وتبين عدم وجود أي شبهة جنائية في الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

 

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