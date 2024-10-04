سائحة تحتفل بفوز الزمالك بالسوبر الإفريقي في الأقصر: خليكم نايمين

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بمحافظة الأقصر خلال الساعات القليلة الماضية بصورة لسائحة أجنبية تحتفل بفوز نادي الزمالك من داخل مصنع الباستر.

القصة الكاملة



«فيتو» تواصلت مع الشخص الذي ظهر معها وتبين أنه يدعى حجاج تحتمس صاحب مصنع الباستر بمركز ومدينة القرنة بالبر الغربي لمحافظة الأقصر يبلغ من العمر 42 عاما، لمعرفة القصة الكاملة للصورة المتداولة والتي لاقت إعجابا وتفاعلا كبيرًا بين رواد السوشيال ميديا.



وأكد حجاج تحتمس في تصريحات خاصة لـ «فيتو» أن السائحة تدعى ليزا وتحمل الجنسية الألمانية، كانت وسط مجموعة سياح تزور مصنع الالباستر يوم الأحد الماضي من الأسبوع الجاري، وتطرقت بالاستماع إلى حديث دار معه وبين المرشد الأهلاوي وأبدت إعجابها بالساحرة المستديرة وحرصت على التقاط صورة تذكارية معه لكونه زملكاوي.



وأضاف أنه قام أمس الخميس بنشر الصور عبر صفحته الشخصية على موقع فيسبوك والتي لاقت إعجابا كبيرا من مشجعي نادي الزمالك، حملت معنى ورسالة إلى الأهلاوية «خليكم نايمين» بحسب وصفه.

الزمالك بطل السوبر الإفريقي



كان توج الزمالك بلقب كأس السوبر الإفريقي على حساب الأهلي بركلات الترجيح 4 مقابل 3 للنادي الاهلي، حيث أنهى التعادل الإيجابي «1-1» لقاء كأس السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك، مساء يوم الجمعة الماضية، على ملعب إستاد المملكة أرينا، واتجه الفريقان لركلات الترجيح لحسم بطل كأس السوبر الإفريقي.

مباراة الزمالك والأهلي

تقدم الأهلي بهدف نظيف، سجله وسام أبو علي من ركلة جزاء بالدقيقة 44، وسجل ناصر منسي هدف تعادل الزمالك بالدقيقة 77.