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رياضة

منتخب 2007 ينقل معسكر الإسكندرية استعدادا للدورة الودية بمشاركة روسيا والكويت

منتخب مصر مواليد
منتخب مصر مواليد 2007، فيتو

منتخب 2007، واصل منتخب الناشئين مواليد 2007 بقيادة مديره الفني أسامة نبيه، تدريباته اليومية بمشروع الهدف بمدينة السادس من أكتوبر.

 وذلك قبل السفر إلى الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق، استعدادا للمشاركة في الدورة الودية الدولية بمشاركة منتخبي روسيا مواليد 2008 و2007 إلى جانب منتخب الكويت مواليد 2008، ومنتخب مصر لنفس المرحلة السنية بقيادة أحمد الكأس.

تجهيز منتخب 2007 عبر الدورات الودية

ويسعى اتحاد الكرة وعلاء نبيل المدير الفنى للجبلاية لتنظيم أكثر من دورة ودية لاكتشاف واختبار بعض الوجوه الجديدة لـ منتخب 2007، وذلك بمشاركة فرق أفريقية إلى جانب أندية.

وأكد علاء نبيل أن الهدف من الدورة هو الوقوف على مستوى بعض اللاعبين الجدد لمنتخب 2007.

أسامة نبيه رفقة معاونيه، فيتو

تشكيل الجهاز الفني لمنتخب 2007 

ويضم الجهاز الفنى لمنتخب مصر مواليد 2007 حمادة أنور مدير المنتخب وأسامة نبيه مديرا فنيا وشريف عبد الفضيل مدربا عاما ومحمد عمر النور مدربا مساعدا وإبراهيم عبد الجواد مدربا لحراس المرمى وعلاء سعيد مسئول المهمات.

موعد إنطلاق الدورة الودية للشباب والناشئين

وتنطلق الدورة الودية في الإسكندرية يوم 8 أكتوبر الجاري، بمشاركة خمسة منتخبات هي منتخبي مصر مواليد 2007 و2008 ومنتخبي روسيا لنفس المراحل السنية إلى جانب منتخب الكويت مواليد 2008.

منتخب الناشئين مواليد 2008، فيتو

تجهيز منتخب 2008 لتصفيات أمم إفريقيا

وتأتي الدورة الودية في إطار تجهيز منتخب 2008 الذي يقوده أحمد الكاس، للمشاركة في تصفيات أمم إفريقيا للناشئين تحت 17، إلى جانب توفير إحتكاك قوي لمنتخب 2007 بقيادة أسامة نبيه.

 

قرعة تصفيات أمم إفريقيا للشباب التي تستضيفها مصر 

من جهة أخرى، أسفرت القرعة عن مواجهة منتخب الشباب مواليد 2005 قيادة البرازيلي روجيرو ميكالي نظيره المغربي في الجولة الأولى.

وتقام التصفيات بين منتخبات شمال إفريقيا في مدينة السويس من 14 نوفمبر حتى 26 من نفس الشهر.

الجولة الأولى يوم 14 نوفمبر 

ليبيا ضد تونس 

مصر ضد المغرب 

الجولة الثانية 17 نوفمبر 

تونس ضد المغرب 

الجزائر مع مصر

الجولة الثالثة 20 نوفمبر

ليبيا ضد مصر 

الجزائر مع المغرب 

الجولة الرابعة 23 نوفمبر

تونس ضد الجزائر 

المغرب مع ليبيا 

الجولة الأخيرة 26 نوفمبر

الجزائر ضد ليبيا 

مصر ضد تونس 

سيتأهل فريقان لنهائيات كأس أمم أفريقيا للشباب والتي تقام في فبراير 2025.

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منتخب 2007 منتخب الناشئين مواليد 2007 أسامة نبيه مشروع الهدف علاء نبيل

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