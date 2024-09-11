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استدعاء رباعي المقاولون العرب لمعسكر منتخب مصر 2007

جهاز منتخب 2007،
جهاز منتخب 2007، فيتو

تلقى نادي المقاولون العرب خطابا رسميا من الاتحاد المصري لكرة القدم يفيد بضم الرباعي أحمد خالد، ويوسف صابر، وعمر ثروت لمعسكر إعداد منتخب مصر للناشئين مواليد 2007 استعدادًا لكأس أمم أفريقيا 2025.

ورحب يسري عبد الغني رئيس قطاع الناشئين بنادي المقاولون العرب بانضمام الرباعي إلى المنتخب خلال الفترة المحددة.


ويبدأ معسكر منتخب مصر مواليد 2007 اليوم الأربعاء 11 سبتمبر ويستمر حتى الاثنين المقبل وذلك بملعب الهدف في 6 أكتوبر تحت قيادة المدير الفني أسامة نبيه وجهازه المعاون.

 

علاء نبيل يحفز لاعبي منتخب 2007

جدير بالذكر أن علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة، حرص في وقت سابق علي حضور مران منتخب مصر مواليد 2007  بالملعب الفرعي لاستاد القاهرة لدعم الجهاز الفني للمنتخب بقيادة أسامة نبيه.

ووجه علاء نبيل كلمة للاعبين طالبهم خلالها بببذل قصاري جهدهم واغتنام الفرصة للحفاظ على تواجدهم في منتخب مصر، مؤكدا على الدعم المستمر لتحقيق الأهداف المطلوبة من هذا المنتخب.

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