الجمعة 04 أكتوبر 2024
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رياضة

دينا الرفاعي تشكر أندية الدوري، وتؤكد: الكرة النسائية دخلت عهدا جديدا

دينا الرفاعي عضو
دينا الرفاعي عضو اتحاد الكرة المصري، فيتو

الكرة النسائية، وجهت الدكتورة دينا الرفاعي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرفة على الكرة النسائية، رسالة دعم لجميع أندية الكرة النسائية المصرية بعد الظهور المشرف في الجولة الأولى للدوري الممتاز هذا الموسم والتي شهدت مواجهة بين الأهلي والزمالك للمرة الأولى.

وقالت دينا الرفاعي إن الكرة النسائية المصرية بدأت عهدا جديدا بتواجد مكثف للأندية الشعبية بجوار أندية الكرة النسائية العريقة.

كما وجهت دينا الرفاعي الشكر للشركة المتحدة وقنوات أون تايم سبورت وشبكتها الإعلامية على بث مباراة الأهلي والزمالك وفتح الباب أمام الكرة النسائية للانتشار واصفة الشركة المتحدة بأنهم شركاء النجاح في الكرة النسائية المصرية.

الأهلي يفوز على الزمالك في قمة دوري الكرة النسائية

فاز النادي الأهلي على نظيره الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة دوري الكرة النسائية لموسم 2024-2025.

الأهلي والزمالك

وسجل هدف النادي الأهلي الأول والثاني اللاعبة تشارتي روبن في الدقيقة 43 والدقيقة 72، فيما سجلت سبيستيا اكوى هدف الزمالك الوحيد في الدقيقة 91. 

وتلقت اللاعبة نورا خالد لاعبة الأهلي البطاقة الحمراء في الدقيقة 88 بعدما حصلت على الكرت الأصفر الثاني بالمباراة. 

تشكيل الأهلي أمام الزمالك 

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:‏

حراسة المرمى: مها الدمرداش.

خط الدفاع: إلكسندرا، ونورا خالد ورودينا عبد الرسول وثريا أشرف.

خط الوسط: أمنية سمير ولولو نصر وحبيبة عصام

خط الهجوم: منة طارق وميا داردن وتشارتي روبن.

تشكيل الزمالك أمام الأهلي 

وجاء تشكيل الزمالك كالتالى: نور مندور، ماهيتاب حسين، سمر محمد، سبيستيا اكوى، فدوى عاطف، علياء عطا الله، آية إبراهيم، ميرال خضر، سهر حامد، سليمزى بالير، يوتيندى.

حكام مباراة الأهلي والزمالك في دوري الكرة النسائية 

وأدارت مباراة الأهلي والزمالك في دوري الكرة النسائية المحكمة شاهندة مغربي.

 

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