هل تقطيع الجثة لأشلاء جريمة منفصلة يعاقب عليها القانون بجانب تهمة القتل؟ قانوني يجيب

تسارعت وتيرة الجريمة الفترة الأخيرة، مع اختلاف طرق تنفيذها، ولكن بعض تلك الجرائم لجأ مرتكبوها أو مساعدون لهم بتقطيع الجثة لأشلاء لسهولة التخلص منها، كما حدث في جريمة ممرض الزاوية الحمراء، بعد العثور على أشلاء جثته، بما أثار التساؤل حول هل القانون المصري يعاقب على ارتكاب تلك الجرائم؟.

هل تقطيع الجثة لأشلاء جريمة منفصلة؟

قال الخبير القانوني فهد مرزوق: إنه في حالة كون مرتكب جريمة تقطيع الجثة لأشلاء هو نفسه مرتكب جريمة القتل، فلا عقوبة له أقوى من عقوبة الإعدام التي نص عليها القانون المصري، بمعاقبة مرتكبي جرائم القتل.

وأضاف أما في حالة كون مرتكب جريمة تقطيع الجثة لأشلاء، شخص غير مرتكب جريمة القتل، كان على علم بجريمة القتل قبل ارتكابه، يعاقب أيضا بعقوبة الإعدام لكونه شريك للمتهم في ارتكاب الجريمة.

واستكمل: أما في حالة عدم علم مرتكب جريمة تقطيع الجثة لأشلاء بجريمة القتل قبل حدوثها، فيعاقب بتهمة إخفاء جثة، والتي تنص عليها المادة ١٤٥، "كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجاني بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء إما بإيواء الجاني المذكور وإما بإخفاء أدلة الجريمة وإما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة وهو يعلم بعدم صحتها أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك يعاقب طبقًا للأحكام الآتية:

إذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالإعدام تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.

وإذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالسجن المؤبد أو المشدد أو السجن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.

أما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة شهور. وعلى كل حال لا يجوز أن تتعدى العقوبة الحد الأقصى المقرر للجريمة نفسها.

ولا تنطبق أحكام هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجاني.