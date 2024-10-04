أجواء لطيفة وشبورة كثيفة، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة الأسبوع المقبل

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس الأسبوع المقبل، حيث تشهد الأحوال الجوية استقرارا، ليسود طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية وعلى جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة على مناطق من وسط سيناء ومدن القناة وشرق القاهرة.

ويستمر الانخفاض الطفيف فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد مما يعمل على تلطيف الأجواء نهارا.

والرياح معتدلة تنشط على أغلب الأنحاء.

فيما يلي درجات الحرارة خلال الأسبوع :

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 33:30

درجة الحرارة الصغرى:23:21

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:28:30

درجة الحرارة الصغرى: 19:21

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:33:35

درجة الحرارة الصغرى:24:25



شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 31:33

درجة الحرارة الصغرى: 19:20

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:36:38

درجة الحرارة الصغرى: 23:25

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو) أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.طية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ،