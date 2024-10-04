الجمعة 04 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

أجواء لطيفة وشبورة كثيفة، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة الأسبوع المقبل

حالة الطقس، فيتو
حالة الطقس، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس الأسبوع المقبل، حيث تشهد الأحوال الجوية استقرارا، ليسود طقس حار نهارا  على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس حار  نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية وعلى جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل الحرارة  ليلا على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة على مناطق من وسط سيناء ومدن القناة وشرق القاهرة.

ويستمر الانخفاض الطفيف فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد مما يعمل على تلطيف الأجواء نهارا.

والرياح معتدلة تنشط على أغلب الأنحاء.

فيما يلي درجات الحرارة خلال الأسبوع  :

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 33:30

درجة الحرارة الصغرى:23:21

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:28:30

درجة الحرارة الصغرى: 19:21

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:33:35

درجة الحرارة الصغرى:24:25

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 31:33

درجة الحرارة الصغرى: 19:20

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:36:38

درجة الحرارة الصغرى: 23:25

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتوأسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.طية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، 

الأرصاد الجوية السحب المنخفضة الطقس الأسبوع المقبل الطرق الزراعية والسريعة حالة الطقس الاسبوع المقبل حالة الطقس ليلا حالة الطقس نهارا درجات الحرارة المتوقعة

مواد متعلقة

البحوث الفلكية تعلن حدوث انفجار شمسي هو الأكبر في دورة النشاط الحالية

تحذير من الشبورة المائية الكثيفة على هذه الطرق غدا

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 18- 09- 2024

مد معرض "بازار القاهرة" لمدة أسبوعين بسبب زيادة الإقبال

وزيرة التنمية المحلية تستعرض خطة تطوير شوارع العتبة والتصميمات النهائية للباعة الجائلين

الأرصاد تحذر من سيول تضرب هذه المناطق خلال الخريف وتكشف الأسباب

خريف 2024، منخفض جوي شديد البرودة وعواصف رعدية

الأرصاد تكشف سبب ارتفاع درجات الحرارة بداية من الغد

الأكثر قراءة

الأهلي بجوار الكبار، الكاف يكشف تصنيف الأندية قبل قرعة دوري أبطال أفريقيا

الأهلي يحيل القندوسي للشئون القانونية بسبب تصريحاته الأخيرة

تحذير من هذه الظاهرة الجوية غدا السبت

بعد أن مزقته دراسة المحاصيل بالأقصر، مواقع التواصل تتحول لسرادق عزاء لأسرة الشاب فهد

حبس سائق سيارة بتهمة دهس شابين في الزيتون

داخل الحرم الجامعي، طالب أردني يقتل أستاذه عقب خروجه من المسجد

موعد انطلاق معسكر منتخب مصر استعدادا لمباراتي موريتانيا

سعر الدولار في البنوك المصرية مساء اليوم الجمعة 4 أكتوبر 2024

منوعات

المزيد

اكتشاف نوع جديد من الأسماك شرقي الصين

لا تبكوا علي ولا تصرخوا على أخي، وصية طفلة فلسطينية قبل استشهادها (صور)

داخل الحرم الجامعي، طالب أردني يقتل أستاذه عقب خروجه من المسجد

البراد الألومنيوم، صناعة حرفية من روائح الزمن الجميل (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 04- 10- 2024 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الشوفان في الأسواق مساء اليوم الجمعة 04- 10-2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الجمعة 4-10-2024

استقرار سعر الأرز اليوم الجمعة بالأسواق

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ليفربول المتبقية خلال شهر أكتوبر 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الطفل المعاق في المنام وعلاقته بسماع أخبار سارة وسعيدة قريبا

المواطن والأوقات التي يكره فيها الصلاة علي النبي

تفسير حلم الهروب من الأسد فى المنام وعلاقته بالتغلب على المصاعب

المزيد
الجريدة الرسمية