الأربعاء 02 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

قائمة مانشستر يونايتد لمواجهة بورتو في الدوري الأوروبي

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد

أعلن الهولندي إريك تين هاج، مدرب مانشستر يونايتد، قائمة الفريق المكونة من 23 لاعبا لمواجهة بورتو، غدا الخميس، في الجولة الثانية من الدور الأول بالدوري الأوروبي.

قائمة مانشستر يونايتد 

حراس المرمى: بايندير - هيتون - أونانا.

الدافع: دالوت - دي ليخت - إيفانز - ليندلوف - ماجواير - مارتينيز - مزراوي.

الوسط: كاسيميرو - كولير - إريكسن - فيرنانديز - جور - ماينو - أوجارتي.

الهجوم: أماد ديالو - أنتوني - جارناتشو - هويلوند - راشفورد - زيركزي.

وتدرب مانشستر يونايتد اليوم الأربعاء في مركز كارينجتون، قبل أن يختار تين هاج اللاعبين الذين سيسافرون للمشاركة في المباراة.

وعاد أيضا المدافع الإنجليزي هاري ماجواير، بعد الغياب عن موقعة السبيرز بسبب إصابة لحقت به خلال التدريبات.

بينما لم يشارك ماسون ماونت في جلسة التدريب كإجراء احترازي ولن يسافر إلى البرتغال، بعد أن أجبر على مغادرة مباراة الأحد في الشوط الثاني بسبب إصابة في الرأس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد إريك تين هاج الدورى الأوروبي الهولندي إريك تين هاج جارناتشو هاري ماجواير

مواد متعلقة

2 مليون دولار للبطل، كاف يكشف تفاصيل بطولة أمم أفريقيا للمحليين وموعد القرعة

الأهلي يعيد ترتيب البيت من الداخل خلال الفترة المقبلة.. قرارات مهمة للخطيب لإعادة الانضباط.. منح محمد رمضان صلاحيات كبيرة للسيطرة على غرفة الملابس.. وكولر يبدأ خطة رد الاعتبار بالسوبر المصري

أبوظبي تعلن مواعيد وملاعب السوبر المصري بمشاركة الأهلي والزمالك

عمر مرموش يتصدر التشكيل المثالي لشهر سبتمبر في دوريات أوروبا الكبرى

الأكثر قراءة

أجر خيالي لـ عمرو دياب في إحياء حفل زفاف ابنة أحد رجال الأعمال

أبوظبي تعلن مواعيد وملاعب السوبر المصري بمشاركة الأهلي والزمالك

شروط العفو الرئاسي عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر (مستند)

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا في كأس السوبر المصري

إسعاد يونس تتحدث لأول مرة عن موعد اعتزالها

خبير اقتصادي: ارتفاعات مرتقبة في أسعار الذهب والنفط خلال الأيام المقبلة

يصل لـ 8 جنيهات، انخفاض أسعار الطماطم في السلاسل الغذائية

الرئيس الإيراني يكشف من قطر كواليس جديدة عن الضربة الصاروخية ضد إسرائيل

منوعات

المزيد

يأكل بإفراط، قط يفقد القدرة على المشى بسبب وزنه الزائد (فيديو)

دراسة تحذر من اتخاذ قرارات مصيرية قبل النوم لعدة أسباب

ضربة صغيرة على الرأس بإمكانها تحويلك لمجرم، ما القصة؟

سائق يقتحم بسيارته ملعب مباراة لكرة القدم في بلغاريا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

أحدث أسعار النحاس اليوم الأربعاء بالسوق المحلية

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024

أسعار الخضراوات اليوم، البصل يرتفع 4 جنيهات في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

كيف تبخر "داعش" وهرب من المواجهة بين إسرائيل ومحور المقاومة؟ (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الفأر الأبيض في المنام وعلاقته بالتخلص من الأعداء

معنى غساقا، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 25 من سورة النبأ

"كل معروف صدقة"، الأزهر يوضح أنواع صدقة التطوع

المزيد
الجريدة الرسمية