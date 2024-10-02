قائمة مانشستر يونايتد لمواجهة بورتو في الدوري الأوروبي

أعلن الهولندي إريك تين هاج، مدرب مانشستر يونايتد، قائمة الفريق المكونة من 23 لاعبا لمواجهة بورتو، غدا الخميس، في الجولة الثانية من الدور الأول بالدوري الأوروبي.

قائمة مانشستر يونايتد

حراس المرمى: بايندير - هيتون - أونانا.

الدافع: دالوت - دي ليخت - إيفانز - ليندلوف - ماجواير - مارتينيز - مزراوي.

الوسط: كاسيميرو - كولير - إريكسن - فيرنانديز - جور - ماينو - أوجارتي.

الهجوم: أماد ديالو - أنتوني - جارناتشو - هويلوند - راشفورد - زيركزي.

وتدرب مانشستر يونايتد اليوم الأربعاء في مركز كارينجتون، قبل أن يختار تين هاج اللاعبين الذين سيسافرون للمشاركة في المباراة.

وعاد أيضا المدافع الإنجليزي هاري ماجواير، بعد الغياب عن موقعة السبيرز بسبب إصابة لحقت به خلال التدريبات.

بينما لم يشارك ماسون ماونت في جلسة التدريب كإجراء احترازي ولن يسافر إلى البرتغال، بعد أن أجبر على مغادرة مباراة الأحد في الشوط الثاني بسبب إصابة في الرأس.