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رياضة

تين هاج يعلق على تعادل مانشستر يونايتد مع بورتو

تين هاج
تين هاج

اعترف إيريك تين هاج، مدرب مانشستر يونايتد، أن فريقه ارتكب عدة أخطاء في التعادل (3-3) مع بورتو في الدوري الأوروبي، مشيرا إلى أن لاعبيه كان عليهم بذل أقصى الجهد للحفاظ على التقدم المبكر (2-0).

وقال تين هاج لشبكة "تي إن تي سبورتس" عقب اللقاء: "بدأنا المباراة بشكل جيد للغاية، وسجلنا هدفين جيدين، ولكن بعد ذلك فقدنا السيطرة على الأمور".

وأضاف المدرب الهولندي: "كانت بداية المباراة جيدة، لكن لم يمض الجزء الأوسط منها على ما يرام، ثم أنهينا اللقاء بشكل جيد للغاية". 

وأوضح: "تحلينا بروح قتالية جيدة وهو ما جعلنا نسجل هدف التعادل في اللحظات الأخيرة بهذا الملعب الصعب، ترون مرة أخرى أن الفريق جاهز ويتمتع بقوة الشخصية، لكن ينبغي على خطي الوسط والدفاع أن يتحسن مستواهما". 

وأردف: "يتعين علينا أن نكون أفضل في التعامل مع الكرة وأن ندافع بشكل أفضل".

وتعادل مانشستر يونايتد الإنجليزي مع مضيفه فريق بورتو البرتغالي، 3-3 في المباراة التي جمعتهما على ملعب الدراجاو، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي الموسم الجاري 2024-2025.  

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إرك تين هاج إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد الدورى الأوروبي

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