مديرية العمل بالقليوبية تعلن توفير 330 فرصة عمل

أعلنت مديرية العمل توفير 330 فرصة عمل داخل نطاق محافظة القليوبية عن طريق النشرة القومية للتشغيل التابعة لوزارة العمل الصادرة اليوم.

أوضح المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية أن توفير وظائف جديدة بمديرية للعمل بالمحافظة ضمن مبادرة بداية يستهدف تنمية الإنسان، والعمل على خلق فرص عمل جديدة وبرامج لتطوير المهارات مشيرا إلى أن عدد الوظائف يصل الي 330 وظيفة بـ4 شركات ومدرسة خاصة ضمن جهود مديرية العمل بالمحافظة لتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.



أشار محافظ القليوبية إلى أن وظائف مديرية العمل بالقليوبية متوافرة أيضا بمديرية للعمل ببنها مجمع المصالح كورنيش النيل بجوار ديوان عام المحافظة ومكاتب العمل بالمدن والمراكز والأحياء بالقليوبية أن في مواعيد العمل الرسمية وطوال أيام الأسبوع ما عدا العطلات الرسمية والجمعة والسبت مشيرا أنها تأتي في إطار المساعدة على مواجهة البطالة وتوفير فرص عمل لائقة ضمن مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان المصري.